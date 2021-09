L’Ajuntament d’Avià ha iniciat aquest dilluns les obres de reurbanització de la plaça de l’Església i la zona dels antics horts de la rectoria. Es tracta d’un dels projectes centrals de l’actual mandat i d’una vella reivindicació que ara es farà realitat. Aquesta intervenció la durà a terme la societat Vialitat i Serveis S.L.U. per 393.153,62 euros (IVA inclòs). Els treballs tenen un termini previst d’execució de 5 mesos.

L'alcaldessa d'Avià, Patrocini Canal, celebra que, finalment, es puguin iniciar els treballs. “Feia temps que havíem previst millorar aquest zona i ara, finalment, podrà ser una realitat”. L’alcaldessa ha dit que les obres serviran per “endreçar aquest espai”. Així mateix ha recordat que “es va presentar el projecte al poble i els veïns van aprovar-lo”.

Un espai públic de qualitat

El projecte d’urbanització de la plaça de l’Església del nou temple de Sant Martí (datat del segle XVIII) vol potenciar el valor patrimonial de l’església i al mateix temps generar un espai públic de qualitat. Aquest projecte permetrà actuar en una superfície de 3.280,00 metres quadrats. L’actuació s’estructurarà en tres zones: l’esplanada que hi ha davant l’església parroquial, on actualment hi ha un aparcament, la plataforma dels horts on hi ha una antiga bassa i el camí de Santa Maria.

L’objectiu del projecte redactat per l'estudi Barrio Peraire Arquitectes és reordenar la zona. Per aquest motiu, l’espai es remodelarà i s’hi instal·larà una zona verda, 30 noves places d’aparcament i una vorera que facilitarà la circulació dels vianants. L’obra preveu reubicar “La Creu del Padró” en un entorn proper i en aquest espai plantar-hi arbres. També es reforçarà la il·luminació i es millorarà el paviment. Al seu dia, aquesta proposta va ser consensuada amb els veïns d’Avià.

El projecte d'urbanització s'estructura en tres zones: l'esplanada davant de l'església parroquial, que només es fa servir com d'aparcament, la plataforma dels horts on hi ha una antiga bassa i el carrer de Santa Maria. La intervenció contempla fer una plaça nova davant l’església per dignificar l’espai públic i el mateix edifici. Aquesta zona podrà ser utilitzada per diferents actes públics. L’espai que ocupen els antics horts esdevindrà una zona verda i es recuperarà l’antiga bassa.

Per últim, s’endreçarà la mobilitat a la zona de l’església amb 30 noves zones d’aparcament i una nova vorera. Aquest projecte, anhelat des de fa anys pel govern municipal, és la inversió econòmica més important de l’Ajuntament d’Avià en el pressupost de l’any 2021 i es pagarà amb ajudes atorgades per la Diputació de Barcelona.

Un total de sis empreses es van presentar a la convocatòria del procediment obert anunciada al perfil del contractant i al tauler d’edictes municipal. El 30 de juliol de 2021 la Mesa de contractació va acordar admetre la proposta presentada per la societat Vialitat i Serveis, S.L.U., en base a la documentació justificativa presentada per l’empresa i que va ser informada favorablement pel secretari interventor, proposant l’adjudicació de l’obra a aquesta societat.