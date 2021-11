Quinze euros per trajecte, uns 300 euros al més. Aquesta és la quantitat que un veí de Berga ha demanat a un company de feina per compartir cada dia el cotxe per anar a treballar a Manresa, segons denuncia un usuari de Facebook. El recorregut, comptant l'anada i la tornada, és d'uns 100 quilòmetres i l'import sol·licitat pel propietari del vehicle ha generat un intens debat a la xarxa social de Mark Zuckerberg.

"Tinc un amic que ha trobat feina a Manresa, però és molt aviat pel matí i no hi ha cap bus. L'únic que li queda és baixar ara i dormir al carrer. L'únic company de feina que baixa de Berga li ha proposat portar-lo a canvi de 15 euros cada viatge (o sigui, 300 euros al mes!!!)". Relatava l'internauta en un post publicat el 2 de novembre l'internauta al grup "No ets de Berga si no...". I afegia: "em fa molta ràbia que hi hagi gent que s'aprofita d'aquesta manera".

El cost d'un bitllet de bus entre les dues ciutats oscil·la entre els 3 i els 9 euros (sense bonificacions), però el primer servei és a les 6.30 h.

"Espero que trobi algú que tingui la decència de compartir les despeses i que no pretengui que li pagui la gasolina i el manteniment del cotxe"

La denuncia ha provocat divisió d'opinions entre els usuaris de Facebook. Alguns defensen la postura del company de feina i recomanen a l'afectat comprar-se un cotxe, perquè "no és tant car com sembla". També hi ha qui fa càlculs: "comptant la despesa de gasolina i assegurança, més impostos i manteniments no és car".

Però la majoria carrega tintes contra el propietari del cotxe. "Jo vaig amb 4x4 que gasta i pujar i baixar de Terrassa a Berga són 20 euros. Mai se m'acudiria cobrar els 20, màxim 10", escriu un dels participants de la conversa". "Jo baixo cada dia i et gastes això (300 euros), altra cosa és fer pagar el 100% de la despesa a l'acompanyant!!", diu un. "Espero que trobi algú que tingui la decència de compartir les despeses i que no pretengui que li pagui la gasolina i el manteniment del cotxe", afegeix un altre.

Regió7 ha intentat contactar amb l'usuari que ha publicat la història, però no ha obtingut resposta.