El Consell Comarcal del Berguedà i l’Ajuntament de Gironella han iniciat les obres del projecte de millora de la il·luminació dels edificis i monuments històrics del municipi. La majoria d’ells estan situats al nucli històric del municipi, però també s’actuarà en altres punts de la Vila, com per exemple a la colònia de Viladomiu Nou. Les obres d’instal·lació de la nova il·luminació tindran una durada aproximada d’un mes.

L’actuació de millora de la il·luminació dels edificis històrics de Gironella es pot realitzar gràcies a l’ajuda concedida mitjançant el Pla de Foment de Turisme Territorial de l’any 2019. El preu de l’execució del projecte ascendeix a la quantitat de 48.170,66 euros, una quantitat que assumeixen el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Gironella.

Amb aquesta actuació es reubiquen els punts de llum a un emplaçament òptim per a l’obtenció d’una millora en els nivells d’il·luminació dels edificis i monuments històrics.

Gironella té un nucli històric de gran valor arquitectònic, fins al punt de ser el principal atractiu turístic de la població i per tant un complement econòmic dels seus habitants.

Per aquest motiu ja es disposa d’una il·luminació ornamental, però actualment ha quedat obsoleta, ja que els projectors utilitzen làmpades d’halogenurs i VSAP d’altes potències. Aquest fet fa que tinguin un consum energètic elevat i poc dinamisme de control.

Les actuacions de millora en la il·luminació dels edificis i monuments històrics de Gironella seran a la plaça i la façana de l'Ajuntament, a la Torre del Rellotge, al Pont Vell, la muralla de la plaça de l’Ajuntament, a la Torre de l’Església Vella, a l’Església de Santa Eulàlia i a la Torre de l’Amo de Viladomiu Nou.

Josep Lara, president del Consell Comarcal del Berguedà, creu que “aquesta actuació de millora de la il·luminació dels edificis històrics de Gironella tindrà un doble benefici pel municipi i per la comarca. Per una banda, amb la nova il·luminació els monuments lluiran més i seran més atractius per atraure turistes i per l’altra es millorarà l’eficiència energètica, un tema també rellevant per aconseguir ser més sostenibles”.

Lluís Vall, regidor de Turisme de l’Ajuntament de Gironella, explica que “l’aposta pel turisme a la nostra vila és clara, per això portem anys fent inversions en la restauració, consolidació i millora dels espais patrimonials, fer-los més amables als visitants i millorar la seva experiència és clau, ara amb la nova il·luminació ressaltarem més aquests elements, donant-los a la vegada modernitat i també millor eficiència”.