Més de 150 persones s'han concentrat aquest dijous a la tarda a la plaça de Sant Pere de Berga en una plantada convocada per totes les associacions de veïns de la ciutat per protestar contra la inseguretat i l'incivisme que asseguren que viu la ciutat. L'acte ha comptat amb la lectura d'un breu manifestat consensuat i ha durat poc més de 5 minuts, però ha estat un toc d'atenció dels ciutadans a l'Ajuntament i, en especial, als grups que governen. Entre altres reivindicacions, les entitats han exigit al consistori que apliqui l'ordenança en matèria de via pública.

Les entitats veïnals han organitzat la plantada després que en les últimes setmanes la ciutat hagi viscut diferents fets delictius que han creat un malestar creixent, especialment entorn de la zona del mercat municipal, on sovint es produeixen baralles, amenaces, ocupacions o tràfic i consum de drogues, segons denuncien els veïns. De fet, aquest estiu va néixer l’Associació Sant Ramon per denunciar i fer front a aquests fenòmens. Les associacions també estan molestes per la brutícia i els abandonaments de deixalles que hi ha en diverses zones de Berga a conseqüència d’aquelles persones que fan un mal ús del porta a porta o que, simplement, no han entrat en el sistema. Un dels compromisos de l’alcalde de Berga, Ivan Sànchez (CUP), quan va prendre possessió del càrrec va ser el de posar més recursos en la lluita contra la inseguretat i l’incivisme. De fet, una de les mesures va ser la instal·lació de càmeres per gravar les persones que cometessin actes sancionables i que abandonessin residus a la via pública.