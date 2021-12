El ple de Berga va aprovar ahir una moció perquè la ciutat disposi d’estudis universitaris. Va ser presentada pel regidor del PSC, Abel García, i tots els grups hi van votar a favor. De fet, el regidor d’Educació, Eloi Escútia, va assegurar que l’Ajuntament ja hi està treballant amb el Patronat de la FUB, en el qual el consistori hi està representat.

Els grups municipals van constatar que l’assoliment d’aquesta fita podria generar més oportunitats a la comarca i ajudaria a atraure i retenir talent, un dels factors que l’estan fent perdre competitivitat, tal com va exposar aquest dimecres a Berga la Feseració Empresarial del Gran Penedès. «Es hora de pensar en promoure la ciutat, per acollir algun centre d’estudis universitaris, extensió d’alguna de les Facultats de la UAB o de la UPC, facilitant l’arrelament i atracció de talent al nostre territori», reivindica el text de la moció. També proposa que Berga i la comarca aprofitin els espais naturals i del sector agrari i ramader per a l’estudi i pràctica de les especialitats relacionades amb aquests elements. Moció per reclamar suport a persones que tenen trastorns de salut mental Un dels moments més emotius del ple va ser en la presentació de la moció per donar suport a les persones que pateixen problemes de salut mental. L’alcalde, Ivan Sànchez, va reconèixer que les administracions no han donat prou recolzament als que pateixen el trastorn. També es va fer referència i es va donar suport a l’exalcaldessa de la ciutat, Montserrat Venturós, i en finalitzar la votació -amb l’evident posició favorable de tots els grups-, els regidors i les persones del públic que van presentar la moció.