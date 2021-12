El Museu de la Colònia Vidal ha organitzat pel dia de cap d’Any i el diumenge 2 de gener una visita teatralitzada per recrear com eren les festes nadalenques en una colònia tèxtil. Molts dels actors seran els mateixos que el del film Terra de Telers, començant pel director Joan Frank Charansonnet.

Es representarà, per exemple, com es feia cagar el tió, com era l’últim dia d’escola, un àpat nadalenc amb els torrons o la missa del gall. Jordi Vidal, director del Museu de la Colònia, ha explicat que ja fa uns dos anys que es treballa en la proposta. La posada en escena s’hauria demorat bàsicament per la crisi sanitària.

Per fer la visita s’han habilitat dues franges els dos dies; a les 6 de la tarda i a 2/4 de 8 del vespre. Les entrades, que es poden reservar al 938290458, tenen un cost de 15 euros en adults i 8 en infants. Per als menors de 4 anys és gratuït.