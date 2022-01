Puig-reig celebrarà els dies 21, 22 i 23 de gener, La Corrida 2022, una de les festes emblemàtiques del municipi berguedà i que enguany retornarà al seu format habitual, tot i haver hagut de reestructurar algunes de les activitats del programa per adaptar-les a les restriccions actuals de la covid-19.

La festa recupera el seu escenari natural, el carrer, després que l’any passat s’haguessin de suspendre totes les propostes i limitar la celebració a les xarxes socials i als restaurants del municipi.

El regidor de Festes de Puig-reig, Cristian Pérez, ha celebrat que es puguin tornar a celebrar les activitats que marquen el segell d’identitat de La Corrida, com són la cercavila de carruatges, cavalleries i xarrets del diumenge al migdia, així com la festa infantil del divendres, o el raid social i les curses que formen part de la celebració.

Així serà el programa de La Corrida 2022

El programa d’actes manté l’estructura d’abans de la pandèmia, amb un dia dedicat als infants. El divendres 21 de gener tots els nens i nenes de l’escola bressol L’Estel, l’escola Sant Martí i l’escola Alfred Mata participaran de la cercavila infantil, un acte que des de l’Ajuntament de Puig-reig i la junta de La Corrida s’ha intentat potenciar donant més protagonisme i allargant el recorregut.

Una de les principals novetats d’enguany és l’estrena d’escenari de les activitats de dissabte 22 de gener. El raid social, que arriba a la 16a edició, les passejades en ruc i els espectacles de doma natural en llibertat, de volteig cosac i de doma vaquera s’han traslladat de l’Avinguda 1 d’Octubre a la zona del circuit de La Corrida, on el diumenge hi tenen lloc les curses, a tocar del camp de futbol. Pérez ha explicat que aquest canvi s’ha realitzat per oferir un espai més ampli a les propostes ja que els espectacles que inclouen animals han de garantir d’una distància de seguretat suficient amb el públic i, a la vegada, per complir amb les normatives de seguretat sanitària de la pandèmia.

Per altra banda, la pandèmia també ha obligat a suspendre algunes activitats, com són la cuina del porc i el ball discoteca del divendres a la nit, així com el dinar de col·laboradors del diumenge. A més a més, el ball del diumenge a la tarda s’ha convertit en concert.

El que no patirà canvis, segons les restriccions actuals, és la cercavila de diumenge 23 de gener i els actes paral·lels com són els esmorzars, la demostració d’elaboració d’embotits, la mostra d’oficis tradicionals o la mostra d’embotits, alimentació i artesania de la plaça Nova i voltants, garantint les mesures sanitàries exigides. A partir de 2/4 de 12 del matí es donarà el tret de sortida a la cercavila de cavalleries i Xarrets que inclourà un centenar de participants i comptarà amb l’acompanyament dels Gegants i Grallers de Puig-reig, dels Hereus i les Pubilles de Puig-reig i d’arreu de Catalunya, els Templers de Puig-reig, la Banda de l’Escola de Música de Puig-reig, la Banda de l’Escola de Música de Berga, la Banda de Can Ros i la Cobla Pirineu. Enguany, després de la parada del 2021, també es reviurà el tradicional joc de les cintes, així com els actes paral·lels que formen part de La Corrida com són el ral·li fotogràfic, les exposicions, les propostes de la Biblioteca Guillem de Berguedà i la resta d’activitats que s’inclouen en el programa d’actes que es pot consultar a www.puig-reig.cat.

Els banderers

Els banderers de La Corrida 2022 seran Gerard Piedra Verni (cavalls), Jordi Castellanos Garcia (mules) i Xènia Altarriba Serra (rucs). El diumenge a les 11 del matí se’ls lliuraran els estendards abans de l’inici de la cercavila.