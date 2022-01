El govern de Berga de la CUP i ERC reconeix que probablement s’haurà de prorrogar un any el conveni amb Agbar per la gestió de l’aigua perquè aquest mes de juny -quan finalitza el conveni- difícilment s’haurà pres una decisió definitiva sobre el futur del servei. Ho ha explicat a aquest diari el regidor de Municipalitzacions de l’Ajuntament de Berga, Ramon Camps, que posa la tardor com a horitzó més probable per tenir encarrilada la solució.

La prioritat del consistori és poder fer una gestió pròpia de l’aigua a través de l’empresa municipal BRG, però Camps assegura que a hores d’ara totes les opcions continuen sobre la taula per si aquesta via esmentada no és viable econòmicament.

Per esclarir-ho, l’Ajuntament té contractada una empresa perquè faci una auditoria del què suposaria aquesta gestió pròpia. Camps confia amb que d’aquí a poques setmanes ja es disposi d’un primer esborrany de l’informe de l’auditoria. Posteriorment, es preveu que s’avaluí en una comissió formada per representants dels diferents grups municipals.

A part de la municipalització, les alternatives són la d’una gestió mixta amb capital privat, o l’adjudicació a una nova empresa. Tot i que no siguin les opcions preferides del govern, el regidor no descarta que s’hagi d’acabar optant per alguna d’aquestes vies. De fet, assegura que el govern no forçarà la màquina si l’auditoria desaconsella la municipalització.

Poc marge

Segons Camps, el principal obstacle que hi ha a hores d’ara per gestionar el servei és una llei aprovada pel PP que només permet aquest supòsit si és menys costosa pels consistoris. Si finalment es pogués tirar endavant, l’edil comenta que els treballadors que ara Agbar té a Berga passarien a formar part de BRG.

D’altra banda, en el marc del contracte encara vigent de l’Ajuntament de Berga amb Agbar, fins el 30 de de gener la Plaça Sant Pere de Berga acull una exposició per conscienciar el conjunt de la població, però especialment les famílies i els més joves, sobre l’ús sostenible de l’aigua.