El cap de setmana després de Sant Antoni, que és el 17 de gener, Puig-reig es vesteix de gala per celebrar la Corrida. Avui, demà i diumenge, malgrat el fred, nombrosos veïns de Puig-reig i visitants sortiran els carrer per gaudir dels actes que s’han programat.

Després de l’aturada de l’any passat per la pandèmia, la Corrida recupera el format habitual però amb la reestructuració d’alguns actes per adaptar-se a la normativa covid oi?

Després d’un 2021 amb una Corrida atípica (amb la suspensió de totes les activitats i limitant la programació a les xarxes socials i als restaurants del municipi), des de la comissió i l’Ajuntament volíem que tornessin el major nombre d’actes possible al carrer, respectant el Procicat i les recomanacions de la Federació Catalana dels Tres Tombs. I aquest cap de setmana en podem tornar a gaudir.

La Corrida infantil d’avui enceta tres dies d’activitat a Puig-reig. És una jornada dedicada als infants, que el 2020 va ser un èxit. Per això aquest any es potencia?

Sí. Val a dir que ja fa molts any que els nens prenien part de la festa, però al 2020 vam apostar perquè el matí de divendres fos una rèplica de la cercavila de diumenge adaptada als petits. I va ser un èxit. Els nens i nenes en van gaudir moltíssim i les escoles ho van valorar molt bé, igual que la comissió de la Corrida i l’Ajuntament. Per això aquest 2022 l’hem potenciat amb un recorregut més llarg pels carrers del poble i amb més carruatges, n’hi haurà sis triplicant la xifra de fa dos anys.

Una altra novetat és l’estrena d’escenari de les activitats de dissabte. Per què es fa aquest canvi?

El raid social, les passejades amb ruc per a infants i l’espectacle de doma de dissabte al matí es feien al centre del poble, un espai que cada cop ens quedava més petit. Valorant-ho amb la comissió, vam creure oportú traslladar-los al circuit de la Corrida, al costat del camp de futbol. És un espai gran i ampli i quan s’interactua amb animals, com més espai tens més seguretat guanyes. I s’ha condicionat perquè es facin les activitats en les millors condicions possibles, ja que vetllem pel benestar animal. A més, amb el context de covid, com més espaiat estigui tot, millor.

Aquest nou espai arriba per quedar-se?

Per part de l’organització ens sembla molt apropiat però caldrà veure quina és la resposta de la gent. Pensem que no hi ha d’haver impediment per desplaçar-se fins al circuit, ja que des del centre del poble són cinc minuts de fàcil accés a peu.

Tot i que la gran afluència de públic es concentra diumenge, cada vegada les activitats de dissabte prenen més força?

Sí. De fet, volem aconseguir que tot el programa de la Corrida guanyi afluència de públic, que no només tingui pes la cercavila de diumenge. Treballem per potenciar la festa en la seva totalitat i que la gent la conegui pels molts actes que fem.

Pel que fa els actes de diumenge, concentren nombrosos visitants, sobretot la cercavila de cavalls i carruatges. Han previst alguna mesura especial?

La cercavila la mantenim com sempre. Sí que en l’esmorzar previ de pa torrat i botifarra se suprimiran els porrons, i també recomanem evitar aglomeracions mentre s’esmorzi. I pel que fa l’afluència de públic durant la cercavila, demanem que la gent sigui responsable i no s’acumuli en certs punts sinó que es distribueixi per tot el recorregut, evitant concentracions massives.

La cercavila comptarà amb uns vuitanta cavalls i una trentena de carros, per tant serà menys nombrosa...

Sí, aquest any comptarem amb una trentena de carruatges (una desena menys que fa dos anys) i uns vuitanta animals (el 2020 n’hi havia més de cent). Un motiu clar d’aquest descens és que en aquests dos anys de pandèmia algunes empreses que tenen animals se’ls han hagut de treure per falta de cura. A més competim amb altres localitats que celebren els Tres Tombs com Igualada, i les poques empreses que queden d’aquest tipus de serveis tiren més cap a les grans ciutats. Però nosaltres estem molt contents i orgullosos amb el què tenim.

Pel contrari, les curses de cavalls de diumenge a la tarda sembla que guanyaran adeptes?

Sí, hi ha hagut molta gent interessada, pel tipus de cursa, l’espai on es fa, el terreny... En els últims anys, hi participaven els mateixos genets i en aquesta edició n’hi haurà de nous. Calculem que en total seran més de trenta.

Per tal d’adaptar la Corrida al context covid, han vist convenient suspendre algunes activitats?

Sí, s’ha suspès la cuina del porc que es feia divendres al vespre; s’oferia menjar en un recinte tancat i vam veure que no era factible. Tot i això, hem readaptat la proposta amb tapes i menús elaborats amb porc a restaurants. Un altre acte que hem suspès és el ball discoteca de divendres a la nit, ja que amb l’oci nocturn tancat no ens podíem pas plantejar fer el ball. També anul·lem el dinar de col·laboradors que es feia el diumenge. I a última hora, s’ha decidit prescindir de la demostració d’elaboració d’embotits.

Com a regidor de Festes, que n’espera d’aquest cap de setmana?

Espero que Puig-reig visqui aquests tres dies participant de la festa i de tots els actes que es programen des de la comissió de la Corrida, a qui vull agrair les hores que els seus membres dediquen a organitzar la festa. És molta feina i esforç, i el reconeixement és que els veïns de Puig-reig sortim al carrer i ho fem tranquils; sent, això sí, coherents amb el què fem. Tot i viure moments difícils, ens mereixem gaudir de les festes del poble.