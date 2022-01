El Consell Comarcal del Berguedà demanarà a l’Agència de Gestió i Ajuts Universitaris i de Recerca (Aguar) del departament de Recerca i Universitats de la Generalitat la inclusió de la comarca del Berguedà en els ajuts per a mobilitat comarcal a les famílies residents. Aquesta és la proposta que el govern del Consell del Berguedà portarà a l’aprovació del ple del dimecres 26 de gener.

El departament de Recerca i Universitats disposa d’una línia que té per objectiu concedir ajuts per a la mobilitat comarcal a les famílies residents a les comarques de l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Solsonès i La Vall d’Aran. Són ajudes destinades a estudiants universitaris de Catalunya.

El Berguedà no s’hi ha inclòs i d’aquí la proposta de l’executiu comarcal berguedà. De fet, l’ens comarcal fa front comú amb els consells comarcals del Ripollès i la Garrotxa que també han quedat fora d’aquestes ajudes, ha explicat Josep Lara. El president del Consell Comarcal del Berguedà ha declarat que aquestes subvencions “ajudarien a garantir l’equilibri territorial i la igualtat d’oportunitats” dels estudiants del Berguedà que viuen lluny dels centres universitaris.

Lara recorda que el Berguedà “no consta com a comarca de muntanya i del Pirineu que pugui beneficiar-se d’aquests ajuts, malgrat estar allunyada i mancada de bones comunicacions amb els diferents centres universitaris del sistema universitari de Catalunya. En aquest sentit, Larta considera que les circumstàncies dels estudiants universitaris del Berguedà “són molt similars o pitjors que la resta de comarques que si formen part de les bases de la convocatòria.

Facilitar els desplaçaments dels estudiants

Facilitar els desplaçaments en transports públics de la comunitat educativa de la comarca és una prioritat del Consell Comarcal, segons ha destacat, Abel Garcia, conseller de Transport i Mobilitat. En aquest sentit, el conseller ha recordat que 2019 es va crear una nova línia de bus entre Berga i el campus de la Universitat Autònoma de Barcelona en període lectiu. Igualment es va potenciar les comunicacions per poder accedir a les universitats de Vic. D’aquesta manera també s’intenta pal·liar “el greuge que suposa per a la comarca no tenir un grau universitari” ha reblat Garcia.