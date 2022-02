El PSC de Berga considera que la proposta del govern de la CUP-ERC de fer una estació de busos en superfície a la Rasa del Molins desviant el carrer i ocupant una part de l'actual parc no encaixa. L’Equip de govern de l’Ajuntament de Berga

Abel Garcia, regidor del PSC considera que "una Estació de Busos ha de tenir accés ràpid i directe a la principal via de comunicació: la C-16 (E-9), perquè facilita els serveis d’entrada i sortida dels busos cap a l’Alt Berguedà, per una banda, i cap a Baix Berguedà, Manresa i Barcelona, per l’altra" i tal com es planteja a la Rasa dels Molins, ara per ara, aquesta connexió no hi seria. Garcia afegeix que "arribar, estacionar i maniobrar a la Rasa dels Molins suposa una enorme complexitat, perquè ni l’entrada sud de Berga, ni els carrers de connexió estan preparats per vehicles d’aquestes dimensions i intensitats" i assegura que "tampoc l’actual espai, és suficient, per ubicar-hi l’Estació".

El PSC imagina una Rasa dels Molins com "un gran espai verd, al centre de la ciutat, amb cent o cent cinquanta places d’aparcament", segons el portaveu del grup socialista. "Tenim la gran oportunitat de modelar un enorme espai, per destinar-lo a activitats a l’aire lliure i no com un espai destinat a l’Estació de Busos", indica i assegura que "els grans projectes, requereixen ambició i visió de futur" i indica que tenint "una ciutat que ha deixat perdre unes quantes grans oportunitats, ara no espatllem un espai amb grans possibilitats, per no saber plantejar alternatives".

I per últim García que demana que "els grans projectes de ciutat", i considera que la ubicació de l'Estació per a ell n'es un, "requereixen consens, amb la ciutadania i els que es veuran afectats de manera més directa i, a dia d’avui, això no és així". García recorda a la CUP que resoldre la ubicació de l'Estació del Bus és un dels compromisos que tenia en el moment d'entrar al govern.