La sort ha caigut a Berga amb la venda d’un primer premi de la Loteria Nacional, dotat amb 30.000 euros, i la validació de tretze encerts a la Quiniela, valorats en 33.762 euros. Els premis han caigut la mateixa setmana en dues administracions diferents del municipi, que en total repartiran 63.762 euros entre els dos premis.

En referència a la Loteria Nacional, el número premiat en el sorteig d’aquest dijous és el 87.791. En aquest cas, l’ha venut l’administració del passeig de la Indústria. Montse Francàs, al capdavant d’aquest establiment, explica que la persona afortunada encara no ha passat pel punt de venda, “tot i que encara és molt recent”. “Sempre és una alegria repartir un premi i encara més si compartim sort amb una altra administració de Berga”, destaca.

L’altre establiment es troba al carrer Gran Via, on s’ha validat una butlleta amb tretze encerts a la Quiniela del passat 9 de març. La seva administradora, Montse Pey, també comenta que “és probable que el guanyador encara no s’hagi assabentat de la seva sort”. En el cas d’aquest premi, especifica que normalment per tretze encerts “no se sol aconseguir una quantitat gaire alta, però, en aquesta ocasió, el premi només s’ha repartit entre dos encertants”.