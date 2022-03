El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) reclama al Govern de la Generalitat tirar endavant el projecte per donar continuïtat a la via Europea E-9, des de la sortida del Túnel del Cadí, fins a l’entrada del Túnel del Pimorent, que uneix la Cerdanya amb el País del Foix, Occitània. Els socialistes recriminen al Govern que la part francesa “està fent els deures, però la catalana no”.

Per aquest motiu, el partit socialista demana a l’executiu que concreti en quina situació es troba el projecte de l’enllaç entre els dos túnels, alhora que exigeix saber les previsions de cara a fer l’aprovació inicial d’aquest projecte i la seva exposició pública i, per últim, tenir coneixement de les propostes que hi ha sobre la taula amb relació a la contractació i a l’execució del projecte.

El principal partit a l’oposició considera que els Fons Europeus amb què compta el Govern aquest 2022 “són una gran oportunitat per fer realitat aquesta obra”. En aquesta línia, recorda que “si és urgent acabar l’autovia des de Berga fins a Bagà, per enllaçar amb el Túnel del Cadí, no és menys urgent treballar en la continuïtat d’una via europea com és la carretera E-9”.