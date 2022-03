El Partit Socialista de Catalunya (PSC) denuncia que l’Ajuntament de Berga té retingut el Fons per al Foment del Turisme (FFT). D’aquest fons gestionat per la Generalitat, hi ha un 30% que es destina a les administracions locals amb la finalitat de finançar actuacions concretes en l’àmbit turístic. Des de la formació asseguren que, en el cas de Berga, aquest fons ha quedat retingut “per no haver presentat els comptes anuals davant la Sindicatura de Comptes per part de l’Ajuntament”.

En un comunicat, el partit destaca que, en el ple ordinari del 3 de febrer, el portaveu del grup, Abel García, va avisar a l’equip de govern municipal que el retard en els comptes “podia comportar greus conseqüències, per quan la Generalitat congela subvencions, ajuts i transferències si un Ajuntament no ha complert amb els seus deures comptables”. Els socialistes apunten que aquesta primera retenció correspon al segon i tercer trimestre del 2021, “però s’hi aniran afegint altres trimestres, fins que l’Ajuntament no s’hagi posat al dia”, remarquen. També posen de manifest que “si els retards es van allargant, fins i tot, hi haurà el perill de perdre’ls” i expressen la seva indignació pel que consideren com una “nova mostra del desgavell intern de l’Ajuntament i de la ineficàcia dels seus responsables polítics”. Com a conclusió, el partit alerta que “vindran altres transferències que quedaran retingudes fins que no s’hagi complert el que estableix la normativa vigent”. En aquesta línia, es pregunten “qui es fa responsable d’aquest mal funcionament”.