L'Hospital Sant Bernabé de Berga organitza unes jornades de portes obertes els pròxims 4 i 5 d'abril, des de la 1 del migdia fins a les tres de la tarda, per mostrar les instal·lacions de l'equipament als futurs residents d'Infermeria i Medicina, que arribaran al mes de juny.

Recentment, es va anunciar que, per primera vegada, l'Hospital de Berga i els equips d'atenció primària del Baix Berguedà (Gironella i Puig-Reig) i de Berga Centre de l'Institut Català de la Salut (ICS) es convertirien en centres docents per formar aquestes especialitats.

Totes les persones interessades a participar en les jornades de portes obertes s’han d’inscriure a través de l’apartat “Ser resident” de la web de l’Hospital (www.hsb.cat) o directament en aquest enllaç: https://bit.ly/3Ip8IRw. Els assistents podran veure les instal·lacions de l'hospital i se’ls explicarà quines places s’ofereixen, per quines especialitats passaran i què podran aprendre durant la seva residència. A més, l’Hospital també dona la possibilitat d’organitzar una visita personalitzada si algun resident interessat no pot assistir a les portes obertes.

En aquesta primera promoció, hi ha una plaça per a infermers especialistes en Atenció Familiar i Comunitària i dues places per a metges especialistes en Medicina Familiar i Comunitària. La formació durarà quatre anys per als residents de Medicina i dos per als d’Infermeria i dona als futurs especialistes de ciències de la salut una oportunitat de formar-se en un entorn de treball rural i de proximitat amb la possibilitat de continuar treballant a la comarca quan acabin la residència.