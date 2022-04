La Unió de Botiguers i Comerciants de Berga es congratula per les inversions anunciades pel govern de Berga al barri vell en els pressupostos de 2022. L’associació es mostra especialment contenta per l’enderrocament d’una casa del carrer Major. «Creiem que és un pas endavant per esponjar el barri vell i fer-lo més habitable», destaca l’associació .

S’ha de tenir en compte, però, que aquesta mesura no estava prevista en un principi en els comptes, sinó que el govern es va comprometre a incloure-la en els propers mesos a canvi que Junts per Berga -que és qui la va proposar- donés suport als pressupostos.

D’altra banda, en el comunicat Berga Comercial expressa la seva preocupació davant «els abandonaments recurrents a la via pública i als actes incívics». Els botiguers apunten que «no veuen una solució a curt termini» tot i tractar-se «d’una qüestió cabdal de cara a oferir una imatge engrescadora per tal que la gent passegi i gaudeixi de la nostra ciutat». «Nosaltres fem la feina dins els nostres establiments, ara cal que les administracions ens cuidin l’espai comú, el de tots», reivindica l’associació, en una clara al·lusió a l’Ajuntament de Berga i el Consell Comarcal.

En relació a altres actuacions contemplades de cara als propers mesos i anys, la UBIC beneeix que el govern prevegi elaborar el projecte de reurbanització sencer del carrer del Roser -que s’executaria en els propers anys-.

A banda, destaca la importància de col·locar llums per la campanya de Nadal. «Berga necessita, de forma urgent, ser la més atractiva possible per Nadal, per tal de— retenir el consum que es produeix durant les festes nadalenques.

Berga, cabdal en la reactivació

Pel que fa al pla de reactivació econòmica comarcal, els comerciants defensen que Berga l’ha de secundar amb el lideratge del Consell, tant en la partida econòmica com en acompanyament institucional. Això sí, demana que no es repeteixin accions com la campanya dels «Rasques» de desembre de 2020. Ens va fer perdre milers d’euros en comerç per falta de rendibilització de la campanya», considera l’associació.

Finalment, s’ha de destacar que l’Ajuntament de Berga i Bergacomercial renoven el conveni de col·laboració per aquest 2022, que implica que el consistori dedica una partida a realitzar accions de promoció econòmica a la ciutat liderades pelr la UBIC.