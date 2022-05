El Tour du Lord, la iniciativa de Jordi Vallès i David Ariño, dos joves de Sant Llorenç de Morunys per promocionar a nivell cicloturístic la Vall de Lord i incentivar el consum al comerç local, arriba enguany amb força al Berguedà.

Guardiola de Berguedà acull aquest diumenge l'inici del recorregut de set etapes, batejat com a Gran Depart com en les carreres professionals. La primera etapa transcorre íntegrament per carreteres berguedanes, amb un recorregut i desnivell dignes de les etapes de muntanya del Tour de França, cursa amb la qual els promotors s'han inspirat per escollir el nom de l'esdeveniment.

L'itinerari d'aquesta primera etapa contempla l'ascensió de cinc ports de muntanya, quatre de dificultat mitjana però havent de superar rampes dures, i la pujada final al port de categoria especial de Coll de Pal. Des de Guardiola, els participants hauran d'afrontar la Collada Sobirana, el Coll de la Batallola per La Pobla de Lillet, la Collada de Vinyoles per Vilada, l'ascensió a Malanyeu per la Nou i tornaran al punt de sortida, a Guardiola. Allà faran camí cap a Bagà, on els espera la última i més complicada ascensió, Coll de Pal. En total, són 112 quilòmetres i 3.000 metres de desnivell positiu.

Aquesta etapa, com totes les altres sis del Tour de Lord, es pot fer de manera lliure i gratuïta qualsevol dia entre el 15 de maig i el 15 de setembre. Es demana, això sí, que els ciclistes consumeixin en establiments dels municipis pels quals passaran. El Berguedà també tindrà protagonisme en la cinquena etapa, en la qual es puja el Coll de la Mina des del Solsonès i s'ascendeix, primer, al Santuari de Queralt, i posteriorment als Rasos de Peguera, un altre port de muntanya mític de la comarca.

A part de les set etapes per bicicleta de carretera, també hi ha la versió "sauvage" per fer amb BTT o Gravel. Consta d'una gran volta circular de de dues etapes seguides, dormint en un refugi de muntanya que enguany serà el de Rasos de Peguera.

Els participants hauran d'ensenyar la seva activitat en una aplicació com Strava, Wikiloc, GPS per poder aceditar que han realitzat les etapes. A més, es posarà a la venda un passaport del Tour du Lord, on els participants poden segellar-les. Per cada etapa finalitzada hi haurà una sèrie de premis com hamburgueses, cerveses o entrades a la piscina. Al perfil d’Instagram del Tour du Lord s’hi podent trobar els perfils de les diferents etapes, els tracks, preguntes freqüents i també imatges dels participants. Els organitzadors preveuen que enguany hi hagi unes 25.000 participacions en les diferents etapes.

El projecte compta amb el suport econòmic de diferents administracions solsonines i aquest any s'hi ha afegit el Consell Comarcal del Berguedà, que hi aporta 15.000 euros. "Amb el Tour du Lord tenim un producte limítrof al Solsònes que té rodatge, experiència i que posa en valor la pràctica esportiva i tots aquells agents al voltant més enllà de l’esport”, va destacar el president de l'Agència de Desenvolupament, Lluís Vall.

Mentrestant, el conseller comarcal d'Esports, Abel García, va assenyalar que "al Berguedà teníem un diamant en brut i hem començat a polir-lo amb una idea clara, que esdevingui un espai de promoció esportiva per la gent de la comarca i un espai de benvinguda per gent que no només ve a fer esport sinó també despesa econòmica".

En els seus dos anys de vida, el Tour du Lord calcula que ha aconseguit generar més de 500.000€ de despesa directa als comerços de la zona.