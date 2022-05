Puig-reig recupera la totalitat de la festa major amb actes que no podien programar-se des del 2019 a causa de la pandèmia. L’Ajuntament de Puig-reig i la Comissió de Festes, amb el suport de les entitats, han preparat un calendari d’actes per a tots els públics del 2 al 7 de juny amb un dia més de festa i els dos escenaris habituals: el pavelló d’esports i l’envelat 2.0 a la plaça Nova, que des del 2019 no podia utilitzar-se.

La paraula recuperació és la protagonista de la Festa Major de Puig-reig 2022. Per una banda, amb el retorn dels Diables del Clot de l’Infern i el tradicional correfoc i amb l’estrena també d’un correfoc infantil; per l’altra, els sopars populars al carrer que organitzen les entitats; i també, la programació de nou del concert jove amb Itaca Band, la Tropical i Simmons DJ com a caps de cartell el divendres a la nit. Com a espectacles més destacats de la programació d’enguany cal esmentar el concert Emociona’t amb la Polifònica de Puig-reig, la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Miki Núñez, Elena Gadel, Paula Giberga i Manu Guix, que serà dilluns 6 de juny al pavelló d’esports a les 6 de la tarda. Serà un concert que presenta música del repertori català dels darrers temps, cançons dels grups de pop-rock catalans dels darrers 25 anys. També com a plat fort de la Festa Major d’enguany s’ha programat un monòleg amb Toni Albà, diumenge a les 7 del vespre; una nit de música amb Fundación Tony Manero, dissabte a la nit; el clàssic concert de l’Orquestra Maravella, dimarts a les 6 de la tarda; i l’espectacle infantil amb Els Atrapasomnis dissabte al matí. Pràcticament tots els actes són gratuïts, excepte tres espectacles: Emociona’t, el concert de l’Orquestra Maravella i el Concert Jove. Les entrades es poden comprar de manera paral·lela per Internet, a www.puig-reig.cat i físicament a Llibreria Montserrat i Iglesias Fotògrafs. Les entrades pel concert jove només es poden comprar per Internet. El pressupost de la Festa Major d’aquest any s’ha vist incrementat respecte les dues darrers edicions, primerament perquè s’hi suma un nou dia, tenint en compte que el dimarts 7 de juny serà festiu a Puig-reig. Per altra banda, també s’han programat més espectacles que els dos darrers anys viscuts en pandèmia. La xifra total de pressupost ronda els 70.000 euros. Una de les particularitats d’enguany és que s’han inclòs noves entitats en la implicació i organització d’actes durant la Festa Major de Puig-reig en col·laboració en l’Ajuntament de Puig-reig i la Comissió de Festes. El regidor de Festes, Cristian Pérez, ha destacat que “una festa major sense la participació de les associacions i veïns del poble, tant a l’organització, com evidentment, en la seva assistència a tots els actes que s’han programat, no funcionaria”.