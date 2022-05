El Consell Comarcal posarà a disposició autobusos per anar a Patum en 16 municipis del Berguedà de dimecres a dissabte. El servei enguany s’amplia a la jornada de divendres, per facilitar l’assistència al festival de música. Es tracta d’un servei pensat sobretot pels joves. El president del Consell, Josep Lara, va destacar en roda de premsa que és un transport «segur» que dóna tranquil·litat a les famílies i evita el risc d’agafar transport privat.

Els 16 municipis de la comarca que tindran autobusos són Avià, Puig-reig, Casserres, Montmajor, Gironella, Olvan, Vilada, Borredà, Cercs, Guardiola de Berguedà, Vallcebre, Saldes, Gósol, Bagà, la Pobla de Lillet i Sant Julià de Cerdanyola. En funció de la demanda que hi hagi en cada un d’ells es decidirà quants busos s’habilitaran. El conseller comarcal de Mobilitat, Abel García, va explicar que «es dissenyaran línies per optimitzar els recursos».

Les persones interessades s’han d’adreçar al seu ajuntament. Poden recollir el tiquet, que té un cost de 3 euros (anar i tornar), fins al 10 de juny. És indispensable que els menors d’edat presentin l’autorització paterna o materna en el moment de recollir el tiquet. Lara ha instat a la població a treure el tiquet el més aviat possible per poder preveure amb antelació quants autobusos es necessitaran.

L’horari de sortida de cada població variarà en funció de la distància fins a la ciutat de Berga, però en general serà entre 2/4 de 8 i les 8 del vespre. La tornada serà a les 5 de la matinada des de la plaça Gernika, al costat de l’Institut Guillem de Berguedà.

L’únic dia sense servei de bus serà diumenge. García ha apuntat que no s’ha cregut convenient perquè el dilluns següent és dia lectiu i tampoc hi va haver demanda per part dels municipis.

L’any 2019, l’últim en que es va fer Patum, més de 1.000 persones es van acollir el servei i es van mobilitzar uns 28 autobusos. Enguany, però, tenint en compte l’ànsia generalitzada dels berguedans per reviure la festa, es calcula que es podria arribar a doblar el nombre d’interessats.

El cost del transport, que l’assumeix el Consell, serà superior als 25.000 euros -el cost de l’última edició. Abel García ha subratllat que amb els preus dels tiquets tan sols es cobreix un 10% de la quantia total.

El Consell Comarcal durà a terme una campanya perquè els joves gaudeixin d’una Patum segura facilitant-los tota la informació sobre el dispositiu especial d’autocars de la festa entre d’altres a través de la seva aplicació Gender. També hi haurà altres informacions com les ubicacions dels punts liles que hi haurà a Berga durant La Patum.

Es tracta d’una aplicació adreçada a nois i noies d’entre 14 i 25 anys i el seu objectiu és prevenir les violències masclistes i la LGTBifòbia. A més, els usuaris dels autobusps es podran descarregar els serveis que els ofereix el Consell Comarcal a través d’un codi QR que trobaran a l’entrada dels vehicles.