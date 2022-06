La música serà un ingredient essencial de la Festa Major de Puig-Reig, amb el concert Emociona’t com un dels plats forts. Es farà dilluns dia 6, a les 6 de la tarda al pavelló. Interpretat per la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, la coral Polifònica de Puig-reig i les veus de Miki Núñez, Elena Gadel, Manu Guix Paula Giberga, l’actuació no deixarà indiferent. Es tracta d’un espectacle que fa un extens repàs al millor pop rock català dels darrers 25 anys, amb cançons de grups com Gossos, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts, Buhos, Lax’n’Busto, Blaumut o Catarres, entre d’altres.

Aquesta serà la tercera visita de Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya (SCCC) a Puig-Reig, després de les interpretacions anteriors de Tossudament Llach i Cançó d’Amor i de Guerra. Dos concerts que van tenir una gran acollida per part del públic, i que fa pronosticar que el de dilluns serà tot un èxit.

La bona sintonia que té Puig-reig amb la SCCC i l’empresa Metalquimia ha permès que aterri al poble un espectacle que fins ara només s’havia interpretat a Girona, i que TV3 va emetre per a donar la benvinguda al 2022. De fet, després de l’actuació al municipi berguedà només es repetirà al Palau de la Música, de manera que la cita de Puig-reig és gairebé ineludible.

Emociona’t no és un espectacle qualsevol, ni tampoc el típic concert que estem acostumats a escoltar. En aquest sentit Jesús Subirats, regidor de Cultura de l’Ajuntament de Puig-reig, comenta que «és com un aiguabarreig raríssim però que funciona molt bé com a espectacle, perquè s’hi fusiona el so d’instruments com la guitarra, el baix i la bateria com a protagonistes de l’orquestra amb la cobla, la coral i quatre solistes molt potents».

Precisament és la veu dels solistes la que aporta un valor afegit al que ja de per si és un muntatge musical de gran qualitat. Un espectacle que és apte per a tot tipus de públic i que de ben segur agradarà tant a aquells que vulguin escoltar música coral o bé una cobla, com aquells que hi assisteixin amb fills petits i vulguin cantar les cançons en català més conegudes. Segons Jesús Subirats, «el fet que hi participi Miki Núñez ens pot ajudar a atreure un públic més jove, que potser no aniria a aquest tipus de concert».

Les entrades costen 20 euros i es poden comprar a Entradium, a través del web puig-reig.cat, i també a Llibreria Montserrat i Iglesias Fotògrafs, de Puig-reig. La capacitat és limiada a 1.200 persones.