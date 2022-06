La bioconstrucció i l’eficiència energètica són els pilars de Firhàbitat, l’única fira de Catalunya centrada en els habitatges sostenibles, l’eficiència energètica i l’autoconsum. Quins són els objectius de Firhàbitat?

La salut relacionada amb l’entorn on habitem és important, i cal fer molta difusió de què podem aplicar per millorar-ho, incidint en els materials naturals i la bioconstrucció. Aquesta és una finalitat de Firhàbitat. Una altra és l’eficiència energètica, que acaba revertint en un estalvi. I un altre repte de la fira és que ha de servir per posicionar la comarca, ha de ser una acció potent de promoció econòmica que situï el Berguedà com el referent de comarca verda que volem.

Hi ha consciència entre la població d’habitatges sostenibles, amb materials naturals i amb l’aprofitament de les energies renovables per tal de buscar una màxima eficiència?

Sí, cada vegada més hi ha més consciència i ganes d’aplicar canvi s a casa per millorar aquests aspectes. Sí que és cert que encara hi ha tòpics contra els quals lluitar, com ara amb l’ús de materials naturals d’aïllament... però en general la ciutadania està receptiva amb aquests temes. Firhàbitat és una bona plataforma, ja que tenim una cinquantena d’empreses que mostren productes, materials, mètodes constructius... La gent ho pot veure de prop i completar la informació assistint a conferències i participant a activitats.

Estan contents amb la participació d’uns cinquanta expositors i professionals del sector?

Sí, perquè la intenció era créixer i ho hem fet.

L’any passat, la primera edició va funcionar molt bé i s’ha tornat a apostar pel Firhàbitat potenciant encara més la mostra. Quines són les novetats més destacades?

D’una banda el fet que s’hagin establert sinèrgies amb col·lectius i associacions, fet que ens ha permès fer activitats durant tot el curs. La fira és el colofó final i és una mostra molt interessant. A part de la zona d’expositors, aquest any hi haurà més espais amb més propostes. Per exemple, una zona per a presentacions comercials a tocar de la fira, una altra zona per a exhibició de tall amb xerrac, tallers per a infants a l’escola, també es munta una carpa al pàrquing de l’Ateneu amb diferents gremis i col·legis professionals, es fa un concurs de construcció en fusta a la plaça de l’Ateneu... Són espais amb demostracions variades que són nous d’aquesta edició.

La fira donarà pautes per a la millora dels habitatges perquè siguin més saludables, i en com reduir despeses en el consum energètic. De quina manera?

Les conferències permeten explicar la part teòrica i combinar-ho amb el fet que la gent pugui passejar pels expositors, veure els materials, tocar-los i que les mateixes empreses que els subministren puguin explicar les característiques, i fins i tot, orientar sobre el pressupost. Programem activitats que es complementen per arribar tant a professionals com a públic general, que és qui generarà la demanda que farà que les empreses que ara no tenen una línia de bioconstrucció la creïn. Aquest és el futur i hi hem d’apostar. És important que es generi demanda i que les empreses vegin la necessitat de fer les coses diferents.