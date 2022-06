La Patum de la represa va donar el tret de sortida puntual a les 12 del migdia amb la passada dels gegants i el tabal pels carrers del barri antic de Berga. Amb una plaça encara mig buida, el primer esclat d’eufòria es va viure amb la sortida dels gegants. Amb el pas dels minuts s’ha anat omplint fins que el campanar de l’església va tocat l’hora esperada. En aquest moment la cridòria va ser eixordidora mentre els gegants i el tabal començaven a enfilar els carrers de la part antiga de la ciutat.

En aquest breu passacarrers, com ja és habitual, no hi van participar les comparses de foc, les maces i les guites, ja que està orientada principalment als més xics i a un públic molt familiar.

El matí, com ja era d’esperar, va estar marcat per una intensa calor que, no obstant, no va espantar els centenars de berguedans presents. Per suportar millor les altes temperatures, molts anaven ben previnguts amb un ventall a la mà, i també es va veure moltes persones refrescant-se en la font que hi ha sota de l’empostissat per a persones amb mobilitat reduïda.