La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha presenciat aquest migdia la Patum de Lluïment des del balcó de l'Ajuntament de Berga, al costat de l'alcalde, Ivan Sànchez. De fet, han estat protagonistes quan la guita grossa, un cop acabat el salt, els ha apropat la bota i els ha convidat a fer un traguet. S'han animat i han begut.

Borràs ha constatat el «privilegi de viure la Patum des del balcó de l’Ajuntament de Berga». Ha agraït la invitació de l’equip de govern i ha qualificat l’experiència de «molt especial». Ella l’havia viscut de jove, amb amics, saltant a la plaça, però mai de forma institucional i «n’he gaudit molt». Per a Laura Borràs, «la Patum no només es veu sinó que es viu» i després de dos anys sense festa «l’emoció es percebia a la plaça. Ha estat molt bonic gaudir d’aquesta Patum de la represa». La festa, Patrimoni de la Humanitat és «emblemàtica», remarcava Borràs, «i no només se la sent seva la gent de Berga sinó també molta gent de fora que aquests dies vindrà a la ciutat per veure i viure la Patum».

Laura Borràs admetia que amb el ball de l’àliga se li ha posat la pell de gallina, «és espectacular». Aquesta és una imatge amb la qual es quedava després de la jornada d’avui, però n’hi havia moltes més:«beure de la bota que m’ha acostat la guita, palpar les ganes que té la gent de fer Patum, baixar a la plaça un cop acabada la Patum de Lluïment i fer-me fotografies amb algunes comparses, o veure l’alcalde fent giravoltar la geganta». Ivan Sànchez compagina amb orgull la tasca d’alcalde amb fer de geganter:«de moment estem vivint una Patum immillorable, i espero que segueixi així».