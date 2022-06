L'horari de tornada dels autobusos de Patum d'avui divendres cap als respectius municipius berguedans s'avança tres hores i serà a les 2 de la matinada. Tot i que el consistori encara no ha anunciat si els concerts acabaran com ahir, a la 1, i si és així com es reprogramarà la jornada, des del Consell Comarcal s'assegura que el canvi "està motivat per la modificació dels horaris dels concerts".

Estava previst que la jornada començés a les 7 de la tarda amb el concert de Cafè Trio, i que continués amb les actuacions d'Esperit de vi, La Fúmiga, Thug Life i PD Ruïnoses. Les actuacions d'aquests últims dos grups es van programaren un principi per més tard de la 1 de la matinada, l'hora que el jutge va posar com a límit per finalitzar els concerts. Sense incidències en el servei de bus fins ara Enguany, el servei de bus del Consell s'ha ampliat a la jornada de divendres per facilitar que els joves puguin gaudir dels concerts de la Plaça Cim d'Estela. En els dos primers dies de la festa, no s'ha registrat cap incidència i han utilitzat els autobusos un total de 691 berguedans. L'únic dia de Patum sense aquest servei serà el diumenge.