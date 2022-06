La Patum més esperada dels últims anys ja és història. A Berga, el dilluns després de Patum és un dia de ressaca i buidor, però enguany també ha estat una jornada d’orgull i satisfacció.

Hi havia moltes expectatives posades en aquesta Patum, i això feia que la precaució i les crides a la prudència del consistori també fossin màximes per evitar escenaris de màxima massificació. La mateixa sensació predominava entre les comparses, sobretot en el cas dels Vestidors de Plens, pel fet d’estar dos anys sense saltar.

Però al final s’han complert els vaticinis més positius. «Teníem la por de si hi hauria molta massificació, però res mes allunyat de la realitat. Ha estat una Patum fantàstica i els salts han transcorregut amb molt bon ambient», ha apuntat a Regió7 l’alcalde de la ciutat, Ivan Sànchez.

Mentrestant, el cap de colla dels Vestidors de Plens i Maces, Joan Sala, ha declarat que el primer salt de dijous es va salvar in extremis , però «els quatre han estat un èxit i la gent els ha gaudit». Sala ha admès que la incertesa era molt gran pels dos anys d’inactivitat de la festa, i que ell mateix estava «molt seriós i concentrat» abans dels salts.

La seva comparsa havia preparat dues accions especials pels 400 anys, un salt de Maces Plenes, i un minut de salt de plens atípic sense música. Les comparses que feien quatre segles d’aniversari han fet una valoració molt positiva dels actes, tot i que en alguns hi van haver alguns xiulets. La més propositiva en aquest sentit va ser la Guita Grossa, que gairebé tenia una iniciativa preparada en cada jornada. La més espectacular o original va ser la de diumenge, amb la presentació d’un pastís que va endolcir la nit i va fer agafar forces a una part del públic que el van tastar abans del salt de plens. «Va costar una mica, però va ser una sopresa que va quedar molt bé», ha destacat el cap de colla de la comparsa, Jordi Capdevila.

Des de l Tabal, que diumenge va tenir la seva dosi de protagonisme amb la lectura d’un text sobre la primera referència de la comparsa, Xavi Prat ha comentat que tant dels actes dels 400 anys com de la Patum en general se n’ha de fer una avaluació molt bona. Tot i això, Prat ha reconegut que els hi hauria agradat recaptar més per nen de 9 anys amb síndrome de West, pel qual s’ha fet una venda de samarretes.

L’única taca negra de la festa ha estat l’afer judicial que va obligar l’Ajuntament a suspendre els concerts de dissabte i a reprogramar i recol·locar els de dijous i divendres respectivament. Ara l’Ajuntament treballa per recuperar els concerts que no es van poder fer dissabte. «Intentarem fer un dia de festa grossa i de cultura a Berga», ha assenyalat Ivan Sànchez.

Pel que fa a tot el serial, que va anar canviant cada dia, el batlle ha reconegut que «a nivell personal, estic una mica trist. S’havien posat molts esforços». Sànchez ha recordat, a més, que el consistori ja tenia els aparells per complir amb la limitació de decibels, com es va demostrar dijous.

La festa d’enguany serà recordada també com una de les més càlides, sinó la que més. La sensació de calor es va fer notar especialment durant les Patums de Lluïment, mentre que els xàfecs efímers de dimecres i divendres a la tarda van deixar un passacarrers i una Patum Infantil amb un ambient més suportable.