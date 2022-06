L’Espai El Blat, la llar d’infants Estel Gironella i la residència Sant Roc de la vila berguedana podran abastir-se de biomassa a partir de finals d’aquest 2022. L’obra consisteix en la instal·lació d’una caldera d’aquest material a la part posterior del Local del Blat i d’un dipòsit per poder guardar-hi la biomassa en format d’estella. Amb això es donarà cobertura als tres edificis abans esmentats, que estan separats per pocs metres.

Es preveu instal·lar una potència de 300 kilowatts, i això permetrà una producció de més de mig milió d’euros de kilowatt l’hora. L’alcalde, David Font, ha explicat a Regió7 que la biomassa substituirà els sistemes de calefacció de gasoil que en aquests moments hi ha a l’Espai El Blat i a la residència. Font destaca que es preveu un estalvi de 140.500 kg d’emissions brutes de CO2 l’any.

La caldera de biomassa permetrà cobrir el 100% de la climatització de l’Espai El Blat i de la llar d’infants, no així de la residència. Però s’ha de tenir en compte que els dos primers espais no funcionen cada dia, de manera que l’excedent d’energia que no s’hi consumeixi serà venuda a la Fundació Residència Sant Roc.

Les obres començaran el mes d’agost i es preveu que finalitzin abans d’acabar l’any. El projecte té un cost total d’uns 317.000 euros, dels quals 271.000 se sufragaran a través d’una subvenció de la Diputació de Barcelona. El consistori també espera aconseguir un ajut dels Next Generation per acabar de costejar la quantitat restant.