Torna l'Xtrem Race Berguedà Tour, la campanya d'estiu lúdica del comerç que posa a prova l'habilitat de salvar obstacles en un circuit inflable aquàtic. Enguany s'afegeixen a la iniciativa Casserres i Bagà, se n'han desmarcat Gironella i Avià, i repeteixen Berga i Puig-reig.

A cada municipi es farà una competició entre entitats i clubs participants de la comarca de 6 a 7 de la tarda, que serà gravada per Televisió de Berguedà. Hi participaran tres equips a cada una, i només un passarà a la gran final del dia 20 de juliol a Berga. El diumenge 3 de juliol serà a Puig-reig, a l’Avinguda 1 d’Octubre, el diumenge 10 a Casserres, al camp de futbol, i el diumenge 17 a Bagà, també al camp de futbol. La final serà a Berga, el 20 de juliol.

Els guanyadors de les eliminatòries que passin a la final s’emportaran un premi de 200 € per gastar a les botigues de proximitat del poble. I a la final de Berga, el guanyador s’emportarà un premi de 1.000 €.

Aquest any es compta amb la participació d’Handbol Berga, Grup de Joves La Trempera, Bergacomercial, Fundació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà, Castellers de Berga, CquiE, Club Bàsquet Puig-reig, CE Berga i Entrompats Band.

Per altra banda, després de la competició, de 7 a 9 del vespre els inflables estaran oberts al públic en general. Per poder gaudir-ne s'hauran de mostrar tiquets que es lliuraran als establiments associats a la Unió de Botiguers i Comerciants de cada municipi. A Berga, els inflables per a la ciutadania hi seran el diumenge 27, al Passeig de la Indústria, de 6 de la tarda a 9 del vespre.

El president de la Federació de Comerç del Berguedà, Xavier Orcajo, ha apuntat que les botigues repartiran els tiquets com creguin convenient. En total, es disposarà de 33.100 tiquets, una quantitat que ha de pemetre que tots aquells que ho vulguin puguin gaudir de l'activitat. A més, es podrà anar als inflables de tots els municipis independentment d'on s'hagin aconseguit els tiquets.

L’Xtrem Race en molts casos, anirà lligada a altres activitats del municipi. En el cas de Casserres, estarà vinculada amb les activitats del “Mulla’t per l'esclerosi múltiple” que s’organitzen juntament amb la piscina del poble. A Bagà, serà l’activitat que posi el punt final a la Fira Medieval. I a Berga, anirà lligada amb les activitats de la Festa dels Elois. A més, el dia 27, a Berga, hi haurà ambientació musical i tapes per degustar.