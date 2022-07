El 4 de 6, el 3 de 6 i el 4 de 6 amb agulla. Són els castells que van descarregar els Castellers de Berga en la diada on van estrenar la camisa blava a la plaça de Sant Pere, el 7 de juliol de 2012.

Ara la colla torna a fer anys, arribant a les dues xifres. Celebrarà el desè aniversari aquest dissabte, 9 de juliol, a les 18:00 hores, en el mateix marc de la capital.

Acompanyats dels Castellers de Sabadell -que es van convertir en padrins d’aquell debut- i la Colla Castellera de la Cerdanya -que en són fillols, es proposen una diada «a màxims», on l’objectiu és fer un darrer esforç per intentar entrar al Concurs de Castells. «Ens hauríem d’inventar una diada abans de vacances. És possible entrar, però és difícil», reconeix el cap de colla, Ignasi Ballús.

Tot i no estar en el millor moment a nivell competitiu, remarca que no s’han ressentit tant de la covid-19 com altres colles castelleres. Amb entre uns 250 i 300 socis, els berguedans celebren la renovada junta tècnica, amb els caps de colla Marc Rovira i Alba Cruanyes. «La gent d’universitats ha anat tornant i s’ha fet la colla seva. Ha suposat un gran canvi, aporta molta frescor», destaca.

Els castellers remataran la diada al Cine Catalunya, amb sopar a partir de les 21h. i un concert, amb Jises & The Funkytects, Sicuta Versions i PD Urrixic.

Abans d’agafar vacances, els Castellers de Berga encara faran una darrera actuació, la seva «aportació a la festa del Pi». La colla berguedana organitza la diada castellera dels Països Catalans, que se celebrarà al Pi de les Tres Branques de Castellar del Riu, el dissabte 16 de juliol, amb colles d’arreu del territori.