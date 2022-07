El ple de Berga de juliol aprovarà avui previsiblement la creació d'una Comissió d'estudi sobre la forma de gestió del servei públic d’abastament domiciliari d’aigua potable. El regidor de Municipalitzacions, Ramon Camps, ha explicat avui que és "un dels passos necessaris" per a canviar la gestió del servei d'aigua, que el consistori vol que sigui directa.

Segons ha declarat en la roda de premsa prèvia al plenari, conjuntament amb el regidor d'Hisenda, Marià Miró, aquesta comissió permetria estudiar "la forma més viable i eficient per gestionar el servei". "No té per què sortir el que nosaltres volem", ha puntualitzat. L'òrgan estarà format per l'alcalde, un representant de cada partit tècnics de l'Ajuntament i dos representants de la ciutadania que s'han acordat amb l'oposició.

La previsió és que la comissió es posi a treballar "ja", i que al ple d'octubre hi hagi l'aprovació dels acords on es detalli com gestionar l'aigua. Camps ha reivindicat que la gestió directa de l'aigua és "tan important per la CUP com per ERC", ja que ho contemplaven els seus programes electorals. "Els beneficis de la gestió els hem de reinvertir nosaltres", ha afegit.

Sobre els terminis, creu que "és una mica una obligació" que el canvi en la gestió de l'aigua es faci abans de les eleccions municipals de 2023. Ha recordat que el contracte amb l'empresa que gestiona el servei es va acabar aquest juny i ara el consistori té un any de coll que "no hauríem de superar".

Tot i reconèixer que "anem justos", els tècnics de la casa creien que era necessari fer una auditoria abans de començar aquest tràmit. Segons la previsió de l'informe actual, la plantilla contemplaria 1 director tècnic del servei, 2 administratius i 5 operaris, molt similar a l'organigrama actual i amb les "mateixes condicions laborals". El regidor ha apuntat que els treballadors d'Agbar estan adscrits al servei de Berga per la qual cosa, passi el que passi finalment, s'haurien de quedar al servei de la ciutat.

Tranquil·litat per a BRG

El responsable també ha considerat que una gestió directa de l'aigua generaria "tranquil·litat" a l'empresa municipal BRG Progrés. "Amb l’aigua s'ha de fer la contractació d'una pòlissa bancària per assumir els primers sis mesos d’agafar el servei, i després ja tens tresoreria positiva", ha explicat.

Això eliminaria els mals de caps administratius que té l'ajuntament a l'hora de traspassar diners a BRG. "Sense l’aigua, ha de tenir prou per anar funcionant. Però l'aigua ens donarà tranquil·litat de tresoreria", ha argumentat.

En aquest sentit, ha detallat que l'empresa municipal ha tingut pèrdues en els darrers anys a causa de l'arribada de la pandèmia. Això es deu al fet que van haver d'assumir molt més volum de feina en la neteja d'edificis municipals.