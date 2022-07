El Consell Comarcal del Berguedà ha tret a licitació les obres de creació de l’itinerari exterior de la Ruta del Cretaci de Fumanya. L’objectiu de l’actuació és construir un itinerari que permeti als visitants gaudir de les petjades de dinosaure que l’explotació de la mina a cel obert de Fumanya Sud va deixar al descobert.

Els pressupost de licitació és de 651.399,53 euros amb IVA inclòs i el termini de presentació d’ofertes finalitza el 26 de juliol a les 23.00 h. El termini total d’execució de les obres s’estima en 7 mesos.

Els visitants que actualment visiten el Centre d’Interpretació Dinosaures Fumanya poden veure les petjades des de la terrassa exterior del centre, però no s’hi poden acostar per observar-les amb seguretat. Això es deu al fet que el camí que permet aproximar-s’hi està en mal estat i en falta un tram.

Així doncs, per tal que els visitants puguin veure de prop les petjades originals, es crearà un itinerari exterior de visita del jaciment. Les obres consistiran en la construcció de camins, miradors i punts d’interpretació i de repòs per tal de crear un itinerari que faciliti la visió de les petjades a tots aquells que visitin el jaciment.

L’itinerari incorporarà diversos plafons de vidre que explicaran als visitants els valors presents al jaciment: paleontologia, natura, geologia i paisatge. A més, els plafons quedaran alineats amb les petjades i es podrà veure el seu reflex creant un espectacle visual inigualable.

Ja que els visitants de Dinosaures Fumanya són, en gran part, famílies, el projecte de creació de l’itinerari exterior vol donar especial importància als infants i pretén fer un itinerari accessible perquè que els més menuts puguin compartir una visita espectacular de les petjades amb els adults.

Jesús Calderer, conseller de projectes comarcals i europeus, explica que “el que es vol fer amb aquesta obra és ampliar l’oferta del jaciment de Fumanya". "S’aconseguirà que el visitant s’apropi molt més a la paret on hi ha les petjades i hi haurà una explicació molt més acurada que permetrà entendre com era Fumanya fa milions d’anys”, detalla.

“Amb aquesta actuació el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Fígols potencien un dels recursos turístics més importants del Berguedà i l’oferta de qualitat del món turístic de la comarca creixerà. No tinc cap dubte que aquest nou itinerari farà augmentar els turistes que vindran a visitar el jaciment i la comarca. Es passarà d’una visita que ja és potent al centre d’interpretació a una visita ampliada amb un recorregut familiar a l’exterior que atraurà molt més públic”, afirma el conseller Calderer.

El Consell Comarcal del Berguedà no disposa de personal a la plantilla per atendre les necessitats que es requereixen ni disposa de mitjans materials propis per atendre les obres que es requereixen. És per aquest motiu que s’ha convocat un concurs públic per adjudicar les obres.

El jaciment de Fumanya

El jaciment de Fumanya, a Fígols, té la categoria de Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). Està inclòs dins del PEIN Serra d’Ensija-Rasos de Peguera i dins la Xarxa Natura 2000. El jaciment de petjades de dinosaure de Fumanya és el més important d’Europa i un dels més importants en l'àmbit mundial.

Les petjades del jaciment estan situades sobre una paret de roca calcària. Sobre aquesta paret s’hi han registrat unes 2.000 petjades de dinosaure, formant rastres. Es tracta, per tant, d’un jaciment excepcional tant per a la seva riquesa paleontològica com per la seva mida.