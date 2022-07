El Consell Comarcal del Berguedà ha tret a licitació la millora i manteniment de camins per valor de 676.695,85 euros. Aquestes actuacions es duran a terme a 16 municipis de la comarca tot atenent les peticions dels ajuntaments d’Avià, Castellar del Riu, Castellar de n’Hug, Fígols, Gironella, Gisclareny, La Nou, la Pobla de Lillet, Puig-reig, Sagàs, Olvan, Saldes, Sant Jaume de Frontanyà, Vallcebre, Vilada i Castell de l’Areny.

A banda de les actuacions a la xarxa de camins, també es farà la senyalització de diferents espais de la comarca, per exemple a la riera de Merlès i el futur parc regional. Les empreses interessades poden consultar la licitació al perfil del contractant del Consell Comarcal del Berguedà. La data límit per presentar ofertes és el 26 de juliol.

El conseller de Medi natural i Seguretat Civil, Pep Llamas, ha destacat que es tracta d’una “important inversió en millores de camins” que duplica l’import que s’hi va destinar el 2021. “El Consell ha sabut aprofitar l’increment de pressupost del departament de Territori per arreglar camins”, defensa.

Llamas ha recordat que, fins ara, hi havia una partida més o menys estable que anualment rondava els 250.000 euros i que venia directament de la conselleria de Territori de la Generalitat. Enguany, el Consell ha tornat a demanar ajudes per actuar en camins i el Govern li ha atorgat 559. 252,76 euros als quals cal afegir l’IVA. Entre els ajuntaments beneficiats hi fan una aportació global de 60.495,84 euros extres.

Ara es podrà actuar a més municipis gràcies al fet que les bases de la convocatòria han previst beneficiar les obres plurimunicipals. En els últims anys, el Consell ha aplicat una política de rotació per assignar els ajuts per arreglar camins. Cada any se’n beneficiaven municipis diferents. Seguint aquest criteri de rotació enguany s’haurà pogut intervenir 16 municipis en comptes dels 8 on anualment s’intervenia ha destacat el conseller Pep Llamas.

Les actuacions a realitzar a la xarxa de camins s’han prioritzat segons els següents criteris: que les vies siguin d’enllaç entre municipis; garantir accessibilitat entre el nucli urbà i les masies aïllades, entre d’altres. Llamas ha valorat l’aposta del Consell Comarcal per “ajudar als ajuntaments en la millora i manteniment de la seva xarxa camins”. Es tracta d’unes obres que solen ser costoses, motiu pel qual “és necessari el màxim finançament possible.”