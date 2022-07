La biblioteca de Berga readaptarà els horaris per evitar les hores de més calor, ja que no disposa de climatització i la temperatura s'eleva molt durant el dia, especialment a la tarda. De fet, aquest dimecres la Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet va decidir tancar a causa de les altes temperatures a l'interior de l'edifici. Es tracta d'una decisió que va prendre la direcció del centre, al·ludint que calia respectar les condicions laborals pactades.

El regidor d'Educació, Eloi Escútia, ha detallat a Regió7 que la readaptació dels horaris és una solució provisional per passar aquest estiu. El responsable ha assumit aquesta qüestió que penjava de la regidora de Cultura, i que ha quedat vacant després de la renúncia de Roser Valverde.

La prova de refrigeració que recentment ha fet el consistori no ha estat vista amb bons ulls per la direcció del centre. Arran de les altes temperatures dels darrers dies, l'Ajuntament va decidir posar un aire condicionat portàtil (popularment conegut com a pingüí), però ha estat descartada per la direcció. "Volíem veure si la presència d'un climatitzador s'apreciava en la confortabilitat de l'espai, i no suposava una contaminació acústica", argumenta el regidor.

D'aquesta manera, s'ha decidit que, en les hores de més calor, la biblioteca romandrà tancada. D'aquesta manera, segons Escútia, podria obrir més d'hora, tancar a les tardes i obrir també els dissabtes al matí. El regidor avança que ara resten a l'espera d'una proposta d'horaris per part de la direcció de la biblioteca, que a primera hora de la tarda d'aquest dijous encara no havia arribat.

L'Ajuntament preveu instal·lar climatització

El regidor d'Educació recorda que la voluntat de l'Ajuntament era traslladar la biblioteca al Convent de Sant Francesc, però la Diputació de Barcelona ho ha denegat. Davant d'aquesta negativa, el consistori instal·larà climatització al local i preveu incloure aquesta despesa als pressupostos municipals de l'any que ve. "No faríem una inversió per una cosa que al final s'acaba movent", justifica Escútia, detallant que fa menys d'un any que van rebre aquesta negativa de la Diputació.

"Solucionar aques tema de manera definitiva és una solució que no es fa amb immediatesa, requereix un projecte i que hi hagi uns diners pressupostats", argumenta. Per tant, segons Escútia, el segon pas serà reunir-se amb la Diba per trobar una solució plegats i veure si es pot sufragar el cost del nou sistema de climatització de manera acordada.

Alhora, el consistori intentarà buscar alguna "quantitat sense destí" dels pressupostos de 2022 per a poder fer redacció de projectes, i fer així passes endavant. "Els tècnics diran que és el que caldria fer per climatitzar i per disminuir també la radiació solar que arriba", detalla Escútia, en referència al fet que no hi ha barreres que frenin el sol directe a les finestres de l'edifici.

Un problema endèmic

La biblioteca de Berga, ubicada en un edifici de tres plantes a la plaça Europa, no compta amb un sistema de refrigeració. Tot plegat ja havia suposat episodis de calor important en el seu interior, el que havia comportat alguns problemes per usuaris. Tot plegat va alertar a la Diputació de Barcelona.

Segons fons consultades per aquest diari, l'any 2018 el consistori va encomanar un estudi per valorar les característiques de l'espai pel que fa a les condicions climàtiques. La memòria d'aquest treball va concloure que calia un sistema de refrigeració, però mai s'ha fet cap actuació real al respecte.

La solució que van trobar des de la biblioteca en el seu moment va ser capgirar l'horari d'estiu, passant a treballar només dues de les tres tardes. Però la situació segueix sent insostenible per a treballadors i usuaris, arribant als 30 graus de temperatura a l'interior.