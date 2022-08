74. És la xifra exacte de vehicles que durant els tres dies del pont del 15 d’agost (dissabte, diumenge i dilluns) han tornat als seus domicilis amb una multa sota al braç dels Mossos d’Esquadra per saltar-se la prohibició d’accedir amb cotxe al pont de Pedret i aparcar al voltant de l’abocador, de Font Ollera.

Des de que l’Ajuntament de Cercs va posar una cadena després de l’abocador per impedir que els vehicles poguessin arribar fins a la zona del pont, molt concorreguda per banyistes a l’estiu, el degoteig de conductors que hi han intentat accedir no fent cas del senyal de prohibit que hi ha en l’inici del camí a Berga ha estat constant.

Fins i tot, en les primeres setmanes els cotxes aparcaven davant el dipòsit de residus, impedint l’entrada dels camions de la recollida. Aquesta problemàtica s’ha solucionat posant unes ratlles grogues al davant de la instal·lació, però els vehicles han acabat aparcant igualment als voltants.

De les 74 multes que els Mossos han interposat entre els tres dies, almenys una quinzena van ser dilluns al matí, com va poder comprovar aquest diari. Els vehicles aprofitaven qualsevol zona que no estigués marcada en groc per estacionar, també en la vorera d’un camí particular. Just després d’aquest punt és on hi ha la cadena que impedeix el pas, perquè des d’aquí fins a Pedret ja no s’obstaculitza l’accés a cap domicili particular.

Per altra banda, aquest dimarts, dia laborable no hi havia vehicles aparcats però sí que n’hi havia que arribaven a la zona de l’abocador, i feien mitja volta en veure la cadena que no els deixava arribar fins al seu destí.

Malgrat aquesta restricció, la zona principal de bany de Pedret del costat del pont s’ha continuat omplint, sobretot dilluns. La intensa calor de les últimes jornades no ha condicionat el plans de moltes persones que feien a peu els 3 quilòmetres de Berga al pont de Pedret, equipats amb neveres per menjar-hi i passar-hi gran part del dia. Tot i això, l’itinerari més transitat per arribar a Pedret és el de la Via Verda des de Cal Rosal, que des de fa anys tampoc es pot fer en vehicle.

Fer un aparcament, la solució

Aquest és el tercer estiu consecutiu amb restriccions d’accés pel trànsit rodat a Pedret, i els ajuntaments de Berga i Cercs ja estan treballant en una solució, que passaria per habilitar una gran àrea d’aparcament al costat de l’abocador. Aquesta mesura permetria acabar definitivament amb els col·lapses a la zona del pont, on el pàrquing és força reduït, i escurçaria el recorregut a peu que han de fer ara els visitants per arribar a l seu destí.

Deixalles abandonades

La destacada afluència de visitants que hi ha hagut a Pedret durant aquest cap de setmana llarg ha repercutit, per altra banda, en una gran quantitat de deixalles de tot tipus abandonades a fora dels dos contenidors que hi ha davant del pont, com va poder comprovar ahir Regió7. Es tracta d’una circumstància que ja no és nova en aquest indret i que ha estat provocada perquè els contenidors ja estaven plens a vessar.