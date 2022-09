El Concurs de Boletaires de Puigventós es recupera enguany després de les dues últimes suspensions per la pandèmia amb la introducció de noves categories per incentivar la participació en tots els grups d’edat i d’aquelles persones no tant expertes.

Concretament, en la categoria de rovellons hi hauran tres nivells en funció del pes de la cistella. Un primer de més de 40 quilos, un intermedi d’entre 20 i 40, i el tercer de menys de 20. En cada un, a més, hi haurà premis en metàl·lic pels primers classificats a més d’un trofeu especial pel guanyador.

Per les dues persones que aconsegueixin recollir més rovellons del primer nivell es donaran premis de 200 i 150 euros respectivament, pels guanyadors del segon hi haurà un obsequi de 150 i 100 euros, i de l’últim rang es premiaran fins a 6 persones, amb premis d’entre 120 i 30 euros. La resta de persones que no aconsegueixin quedar entre els 6 premis també seran obsequiades amb un premi de consolació. El president de la Penya Boletaire de Berga, Ramon Minoves, destaca que «volem potenciar que la gent pugi amb la cistella». A banda, per la categoria de llenegues negres es donaran de 120 a 60 euros de premi pels primers tres classificats, i la persona que trobi el rovelló de més pes serà obsequiada amb un trofeu.

El certamen, que enguany arriba a la seva 64à edició, se celebrarà el diumenge 2 d’octubre al Pla de Puigventós en el marc de la Festa dels Bolets. Els inscrits tindran 4 hores i trenta minuts, des de que es comenci a fer clar passades les 7 del matí fins 2/4 de 12, per trobar el màxim de bolets possible. A aquesta hora es pesaran les cistelles i posteriorment es lliuraran els premis.

Tots els bolets que es presentin han de ser frescs; és a dir, que s’han d’haver recollit el mateix dia i no poden ser congelats, cuinats o envasats al buit. A més, els inscrits hauran de donar una volta en l’espai delimitat del concurs per acreditar que els bolets presentats els han trobat ells. En cas que la cistella els toqui a terra, quedaran automàticament exclosos del concurs.

Pel que fa a les perspectives d’aquesta edició, Minoves confia que hi hagi una alta participació perquè la temporada «està prenent un caire interessant», ressalta. Com ja és habitual, la Festa dels Bolets es completarà amb l’esmorzar previ a la pesada al mateix Pla de Puigventós, i la crema de la falla a Berga.

Els més petits també ompliran els boscos de Puigventós Els nens i nenes de 4 a 10 anys tindran el seu espai a la Festa dels Bolets i podran participar en l’edició infantil, que es regirà per una normativa semblant al certamen general. Els infants més petits estaran acompanyats per monitors i voluntaris de la Penya Boletaire, però en cap cas hi poden participar els pares. A més, estan obligats a portar un cistell i també hauran de fer la volta al recinte de la pesada. Hi haurà tres categories; la de 4 a 6 anys, la de 7 a 8, i la de 9 a 10. Tots els participants seran premiats