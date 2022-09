La forta presència del sector primari al Berguedà fa que tingui potencial econòmic, i fires com la de Santa Tecla de Berga ajuden a posar-lo en valor. Es tracta de la mostra ramadera que aquest cap de setmana convertirà Berga en un aparador del món rural, amb animals de races autòctones catalanes (vaques, vedelles, xais, ovelles, gallines). Hi participaran catorze explotacions ramaderes, amb un nombre de caps de bestiar que podria ser similar al de l’any passat, que va ser al voltant d’un centenar. A més, hi haurà maquinària agrícola, vehicles d’ocasió, i una cinquantena de paradistes (d’alimentació i artesania), d’entre els quals destaca la presència de dotze pastors formatgers.

Activitats culturals, musicals, gastronòmiques i lúdiques per a tots els públics complementaran l’activitat d'aquest dissabte i diumenge al passeig de la Indústria de Berga, on tradició, ramaderia i agricultura tornaran a estrènyer vincles. L’Ajuntament de Berga espera que el temps hi acompanyi i l’edició d’enguany de la Fira de Santa Tecla atregui un nombrós públic. La mostra recupera la normalitat prepandèmica, ja que tot i que l’any passat es va poder celebrar amb un format molt similar encara era vigent el protocol sanitari anticovid de respectar distàncies, aforaments i mesures higièniques.

LES XIFRES 14 Explotacions ramaderes 21 Productors alimentaris 12 Formatgers artesans amb ramat propi 17 artesans de moda, cosmètica, joies... 3 Expositors de maquinària agrícola

Novetat: exposició de maquinària antiga

La Fira de Santa Tecla estrena enguany una exposició de maquinària agrícola antiga, que anirà a càrrec dels Amics del Clàssic l’Espunyola i Josep Bonet. Es tracta d’una mostra que permet fer un viatge al passat contemplant màquines que s’utilitzaven per fer les feines del camp. És una novetat que, segons la regidora de Promoció Econòmica de Berga, Roser Rifà, «serà un al·licient més de la fira». La regidora ha comentat que algunes de les peces que es mostraran daten dels anys 30 del segle passat i ha assegurat que «és positiu poder comptar amb aquest tipus d’elements per complementar la mostra de bestiar, ja que la maquinària agrícola ha ajudat a prosperar al món rural i ser més eficients en el cultiu». L’exposició de maquinària agrícola antiga es podrà veure tant aquest dissabte com diumenge. Per a la jornada de diumenge, enguany es recupera la mostra de vehicles d’ocasió.

Concurs d'hortalisses estrambòtiques

L’Ajuntament de Berga organitza la segona edició del concurs d’hortalisses estrambòtiques, en el marc de la Fira de Santa Tecla. Es farà aquest dissabte i diumenge al passeig de la Indústria i hi podran participar totes aquelles persones que tenen un hort, tant d’autoconsum com productiu, amb un màxim de cinc hortalisses per persona. Caldrà portar el producte real, no s’acceptaran fotografies ni rèpliques.

La presentació i recollida d’hortalisses es farà al punt d’informació de la fira, situat a la zona central del passeig de la Indústria (abans de diumenge a les 18 h). El jurat valorarà la forma, la mida i l’originalitat del nom que se li atorgui, ja sigui una patata, un carbassó, una albergínia, una carbassa, una pastanaga, un tomàquet...

El concurs té onze categories

Hi haurà onze categories d’hortalisses: la més acolorida, la més tradicional, la més exòtica, la més perfumada, la més pesada, la més petita, la més grossa, la més recargolada, la més saludable, la més zoomòrfica i la més cuqui.

El lliurament de premis es farà aquest diumenge, 18 de setembre, a les 6 de la tarda al passeig de la Indústria de Berga.

Propostes per al públic infantil i familiar

La Fira de Santa Tecla de Berga ofereix una oferta àmplia i variada de propostes lúdiques per al públic infantil i familiar. Una de les destacades és la gimcana Gira la fira, que es farà tant demà com diumenge, matí i tarda, al recinte firal per gaudir amb família i amb recompensa per als participants.

També, durant tot el cap de setmana, els més petits podran fer passejades amb poni, a càrrec d’Hípica Vilaformiu; i pujar amb minitractors per recórrer un agrocircuit. També hi haurà la fira d’atraccions, tant demà com diumenge, i a les tardes jocs al carrer, a càrrec de la companyia de Jocs l’Anònima.

Altres activitats programades són el taller de construcció de molinets de vent de demà al matí, i l’espectacle infantil de contes Explica’m una selva, amb la companyia de teatre còmic Jomeloguisjomelo, que es podrà veure diumenge al matí.

Actes culturals i tradicionals, un atractiu més

Les propostes musicals i culturals seran un bon reclam per als visitants que aquest dissabte i diumenge passeig pel passeig de la Indústria de Berga.

A llarg del cap de setmana s’han programat activitats com ara la trobada d’acordionistes de dissabte a la tarda, o els maridatges de vins i formatges que es faran tant al migdia com a la tarda de dissabte.

Diumenge, hi haurà trobada de puntaires al matí, maridatge al migdia, concert amb El Kiwi & The Tropical Band, també al migdia, i una ballada de country a la tarda. (Consulta tots els actes i activitats a ajberga.cat).