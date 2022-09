Sergi Solà és un dels tres membres de la cooperativa de formatge de pastor el Serradet de Barneres, que ven el seu producte principalment en mercats setmanals de la comarca d’Osona.

Com els està afectant l’encariment de preus?

Sobretot ens afecta el preu de les matèries primeres. Els que tenim ramat propi notem l’encariment de les llavors, el pinso, o el farratge. I també s’han encarit els costos de l’energia. L’elaboració de formatges requereix força despesa energètica. I la capacitat que tenim de revertir aquests costos que s’apugen en el preu final de venda a vegades és limitada, sobretot si no es ven directament a un client final.

I com es trasllada això al preu del producte?

Hem hagut de contenir una mica els preus, sense apujar-los gaire. Més o menys anem tirant, però hi ha la sensació de que hem d’anar remant sempre contra diverses dificultats econòmiques. I en el sector primari fas front a moltes adversitats. Precisament, per contextos com aquest, hem creat l’associació de formatgers. Ens fem suport mutu i intentem fer valer el nostre formatge. També crec que la gent està disposada a pagar un preu una mica més car del que es trobarien en un formatge industrial del supermercat si saben que estan donant suport a la pagesia i als pastors del país.

Venen en supermercats?

Cada projecte decideix els seus canals de venda. En el nostre cas només fem venda directa en fires i sobretot mercats setmanals. Som de l’Esquirol i fem parada als mercats que tenim a uns 15 quilòmetres, com a Manlleu, Roda de Ter, Vic, Torelló o Tona. També venem a unes quantes botigues de producte ecològic de proximitat.

Què li sembla la fira?

Hi ha molta afluència de públic i és molt gran i dispersa. Hi ha oferta de diferents elements. Circula molta gent, i el repte és aconseguir que, de les 100 persones que passen, se n’aturin dos o tres i comprin.