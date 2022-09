L’Ajuntament de la Pobla de Lillet posa en marxa un programa per fomentar el turisme responsable i sostenible al municipi. S’ha elaborat un decàleg de consells per als turistes, amb la participació i aportacions de diversos agents i entitats del poble, i se n’han fet cartells que es podran veure als establiments i serveis del poble. L'inici de la campanya coincideix amb la celebració de la 32a Fira del Bolet i del Boletaire, els dies 24 i 25 de setembre, i amb la Festa Major del Roser, els dies 30 de setembre, 1, 2 i 3 d'octubre, aprofitant que són dates en què el municipi rep una elevada afluència de visitants.

Entre d’altres, el cartell incideix en com cal fer correctament la separació i recollida de residus, que a La Pobla de Lillet és amb el model del porta a porta, o dona altres recomanacions per al respecte de la natura i dels veïns i veïnes del poble.

El “Decàleg del turista responsable”, dissenyat en un to desenfadat que recorda un còmic, destaca, per exemple, que quan es fan excursions cal emportar-se les deixalles, que no es pot aparcar en camins o entrades de masies, que cal pernoctar només a les àrees permeses, que cal respectar les tanques per als ramats, i recomana consumir producte local i de proximitat.

També s’ha creat la pàgina web turismeresponsablelillet.cat, que recull el decàleg per al turisme responsable i dona també informació sobre alguns atractius turístics i propostes que el municipi ofereix als visitants.

La campanya, que s’està posant a punt amb el repartiment de cartells en els diferents establiments i serveis del poble, compta amb el suport del Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022 de la Diputació de Barcelona. Pels responsables municipals, aquesta acció de promoció del turisme responsable “ha d’aconseguir que, entre totes i tots, el turisme sigui un factor de creixement i millora per al nostre municipi”.