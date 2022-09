L'oferta d'habitatges al Berguedà és molt reduïda pel que fa a pisos nous o bé adaptats a l'última normativa d’edificació. La gran majoria d’oferta immobiliària és de segona mà o anterior a la normativa actual. Això fa que els habitatges que estan en venda estiguin mancats de mesures d'eficiència energètica, d'espai o de l'accessibilitat que exigeix la normativa vigent.

Per donar resposta a aquesta problemàtica, una família de Casserres ha impulsat una iniciativa per acabar un edifici semi construït del municipi i crear 8 habitatges amplis i eficients, adaptats a l’últim codi tècnic d’edificació del 2019.

Els propietaris de l’immoble són també els promotors del projecte, que han decidit tirar endavant aquesta iniciativa per donar resposta a les necessitats actuals, tal com explica Marc Pujantell, promotor i cara visible del projecte, que porta per nom Can Benet: "Un dels motius per emprendre aquesta aventura va ser la necessitat de crear un habitatge tant per mi com pel meu germà, que actualment vivim en règim de lloguer i igual que molts berguedans desitgem tenir un habitatge propi". El nom de Can Benet és un homenatge al seu avi: "Benet és el nom de l'avi, la persona que va posar la primera pedra a l'edifici".

Característiques de Can Benet

Can Benet es distingeix per ser un projecte que reivindica llars àmplies, eficients i de qualitat.

Pisos grans: la promoció consta de 2 pisos de 147m2 amb terrassa i balcó, 4 pisos de 137m2 amb dues sortides, i 2 dúplex de 240m2 amb 3 sortides. La planta baixa de l’edifici té 8 places de pàrquing amb traster.

la promoció consta de 2 pisos de 147m2 amb terrassa i balcó, 4 pisos de 137m2 amb dues sortides, i 2 dúplex de 240m2 amb 3 sortides. La planta baixa de l’edifici té 8 places de pàrquing amb traster. Distribució complerta : cada pis té una cuina-menjador, dos banys complets amb banyera i plat de dutxa, tres dormitoris, un safareig, un espai diàfan (despatx...) i dues sortides a l'exterior.

: cada pis té una cuina-menjador, dos banys complets amb banyera i plat de dutxa, tres dormitoris, un safareig, un espai diàfan (despatx...) i dues sortides a l'exterior. Aposta per l'estalvi energètic: cada pis incorpora climatització (fred i calent) amb sistema d’aerotèrmia per terra radiant, un dels sistemes més eficients del mercat i que més confort aporten. I l’edifici s'aillarà amb materials d’alta qualitat com el SATE i tancaments d’alumini.

Projecte en fase de comercialització

L'edifici consta de 4 plantes, amb un total de 8 pisos. "Busquem més veïns que comparteixin les mateixies necesssitats que nosaltres", apunta Marc Pujantell. Ara mateix, el projecte es troba en l'última fase de tancament dels temes legals urbanístics que l'afecten. Paral·lelament, s'estan enllestint les darreres vendes de la fase de comercialització per tal d'iniciar les obres el 2023. Durant aquesta fase, s'han impulsat diferents avantatges per als compradors, com per exemple descomptes en l'adquisicó del pis o la possibilitat d’escollir acabats i materials.

Les persones interessades en un d'aquests immobles a Casserres, podeu consultar la pàgina web canbenet.cat i veure tots els detalls del projecte, contactar amb els promotors i fins i tot concertar una visita a l'edifici.