"Les cançons ens acompanyen tota la vida, es guarden com les emocions i són capaces de recuperar records que hem perdut. La demència se'ns emporta la vida per davant, però amb les cançons no pot". El músic Jordi Costa 'El sec' defineix així el poder de les cançons. Ell és el director del projecte 'Els grans encants', una iniciativa per fer cantar en grup la gent gran del Berguedà. Durant una hora, repassen cançons de tota una vida: 'Camino verde', 'El meu avi', 'Lindo clavelito' o 'Baixant de la font del gat', entre d'altres. I el resultat és "emocionant". "Feia temps que no el veia somriure com avui", explica l'Alba Felip, que ha participat amb el seu pare Josep. També la Maria Pey, de 99 anys, que fins i tot s'ha animat a ballar.

"Són una generació que ha cantat molt, però que també els han fet callar molts cops. Per això, compartir amb ells aquesta estona és un regal. Aquí compartim la vida", explica Jordi Costa, que es defineix com a creador de projectes de cant massiu. Ell és l'impulsor de la iniciativa 'Els grans encants', que duu a terme el Consell Comarcal del Berguedà amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. Són una generació que ha cantat molt, però que també els han fet callar molts cops. Sis sessions En total, es faran sis sessions de música amb l'objectiu que la gent gran gaudeixi col·lectivament i s'apropi a la cultura i la música per millorar el seu estat d'ànim. El marit de la Josefa pateix Alzheimer i, junts, han participat a la sessió que s'ha fet a Gironella. No s'han deixat d'agafar la mà ni un sol moment perquè, admet la Josefa, les cançons els recorden moments que han viscut plegats. "Hi ha posat tota la seva ànima. Hi ha moments que cantava però jo tenia un nus al coll perquè t'emociones quan el veus cantar d'aquesta manera", explica. També la Pilar, que és cega, ha gaudit molt cantant. Ha seguit totes les cançons al peu de lletra. Les sap de memòria perquè, diu, la ràdio l'acompanya des de ben joveneta. "Aquestes cançons em recorden la meva vida", subratlla. Fins i tot la Maria, de 99 anys, ha decidit aprofitar la música per ballar acompanyada d'una de les infermeres. "Jo no he estat mai una gran cantadora, però el meu marit cantava molt i a mi m'agradava escoltar-lo", assegura mentre s'emociona recordant el qui ha estat el seu "company de vida". Des del Consell Comarcal del Berguedà, el seu president Josep Lara, destaca la rellevància del projecte en una de les comarques amb més població envellida de tot el país. Per Lara, els resultats són tan bons que el projecte tindrà continuïtat.