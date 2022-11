L'Ajuntament de Berga ha rebutjat el projecte de construcció d'una central hidroelèctrica reversible a la Baells. Al ple de d'aquest dijous el Grup de Defensa de la Natura del Berguedà va presentar una moció en contra d'aquest projecte que preveu la construcció d’una bassa de 5 hectòmetres cúbics al Pla de Clarà, a La Nou de Berguedà; una central hidroelèctrica a la riba dreta de l’embassament de La Baells, davant de la finca de Cal Gall de Cercs; tot el sistema de doble circuit de bombeig per pujar l’aigua de la Baells fins a Clarà i d’evacuació per produir electricitat; una línia d’alta tensió per dur l’energia fins a la subestació dels Emprius, al costat de l’antiga central tèrmica de Cercs; i pistes forestals per accedir a l’indret de l’obra.

La moció instava a l’Ajuntament de Berga a rebutjar la construcció de la central hidroelèctrica, sol·licitar al Ministeri de Transició Energètica que desestimi el projecte, demanar al ministeri i la Generalitat un replantejament de les condicions per la implantació de centrals d’energies renovables per evitar la pèrdua de pastures, conreus i espais d’alt valor per la biodiversitat, espais que s’han de protegir per evitar-ne la desaparició, i traslladar els acords del ple al Ministeri de Transició Energètica, al Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat, a l’Agència Catalana de l’Aigua i a l’empresa Amaranta Energy, impulsora del projecte. Es va aprovar amb els vots a favor de la CUP i d'ERC, l’abstenció del PSC i el vot en contra de Junts.

El regidor de Medi Ambient, Guillem Canal, va qualificar el projecte "d'especulatiu", i d'un "gran impacte per al territori". Tot i posicionar-se a favor de les energies renovables, l'equip de govern va defensar que els projectes "s'han de plantejar en llocs on hi hagi afectacions per l'agricultura i la ramaderia". Per la seva banda l'oposició, tant Junts com el PSC van demanar poder disposar de més informes tècnics per valorar "més a fons el projecte que es planteja".

El ple de Berga és el primer de la comarca que debat la moció del Grup de Defensa de la Natura del Berguedà, que la presentarà als altres ajuntaments i al Consell Comarcal del Berguedà. A més, l'entitat ecologista ha presentat un plec amb 5 al·legacions a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la transición Ecològica y Reto Demogràfico per la retirada del projecte.