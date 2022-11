Berga Grup Independent ha presentat a Judit Vinyes com a alcaldable en les properes eleccions municipals del maig. L'agrupació d'electors, que no depèn de cap partit polític, ha fet aquest dissabte a la tarda una jornada de portes obertes a la seu que té al carrer Major de Berga.

A l'acte, també s'han donat a conèixer altres noms que formaran part de la llista al costat de Judit Vinyes. "Tots som completament independents, no depenem de cap partit polític", ha remarcat Judit Vinyes. I ha afegit: "D'aquesta manera, es pot liderar i governar directament des de Berga, ni des de Barcelona ni des de Madrid".

Membres de Berga Grup Independent: Judit Vinyes Ramon Safont Lluís Minoves Susana Rodríguez Miquel Amado Marina Clusellas Pere Fernández Anna Enjuanes Anna Aguilar

La llista de l'agrupació d'electors és oberta. "No tancarem les portes a ningú, hem de ser com a mínim 17, però com més siguem millor", ha assegurat Judit Vinyes. De moment la formen berguedans que no estaven vinculats a cap partit polític i que s'han unit amb un objectiu: "treballar per Berga constructivament". Vinyes ha explicat que "ens ha unit l'amor i la il·lusió que tenim per Berga, tots som veïns i veïnes de la ciutat i som conscients d'allò bo i d'allò dolent, i en molts casos sense una visió clara de cap on va Berga. Per intentar posar-hi solució neix Berga Grup Independent".

El perfil de Judit Vinyes

Judit Vinyes és la cap de llista de Berga Grup Independent. És filla de Berga i viu a Berga. Té 45 anys i té una empresa d'estudis geotècnics i topografia. Mare de tres filles, va ser presidenta de l'AMPA de l'escola Vedruna de Berga. Ha format part de diverses associacions. Va ser impulsora de l'ACEB Suma, un grup d'empresàries del qual s'ha desvinculat per no relacionar cap associació amb la política. És mentora de la Fundació Impulsa. En l'àmbit polític, no ha estat mai vinculada en cap partit i serà la seva primera experiència en la política.

Com a alcaldable de Berga, Vinyes té clar que Berga Grup Independent no ha de ser un moviment només de ciutat sinó un projecte de comarca: "Mirarem de fer força a nivell de tot el Berguedà. A partir d'ara començarem ja a mantenir converses amb la resta d'agrupacions electorals de la comarca per veure com treballen, buscar punts en comú...".

Portes obertes

Berga Grup Independent s'ha presentat aquest dissabte a la tarda davant de nombrosos berguedans que han volgut conèixer de prop la nova seu i els representants de la nova formació política. "Obrim les portes a tothom i convidem als berguedans a fer aportacions", ha dit Judit Vinyes. Un gran mapa de Berga en una paret és un reclam per poder clavar una xinxeta al carrer o barri on els veïns hi trobin mancances. En una altra paret, una pissarra recull quines són aquestes problemàtiques. Tothom hi pot dir la seva, "i que tothom s'hi senti representat". Ja se'n podien llegir algunes relacionades amb brutícia als carrers o habilitació de carrils bici.

Judit Vinyes ha explicat que volen representar tota la ciutadania, i "saber què passa a tots els barris de Berga", així com "conèixer diferents visions". Cada dilluns, a partir de les 8 del vespre, la seu de Berga Grup Independent obrirà portes per rebre els berguedans que vulguin contactar amb els membres de l'agrupació d'electors.

500 firmes

Un cop presentat en societat, Berga Grup Independent començarà a fer passos ferms per encaminar les eleccions municipals. Vinyes ha recordat que a l'abril "tindrem vint dies per buscar 500 firmes. Serà un primer repte, perquè en aquest cas no tenim un partit que ens avali". Un altre repte serà treure com més bon resultat millor a les municipals.

Amb qui es podria entendre Berga Grup Independent? La resposta de Judit Vinyes ha estat clara: "Si quan arribi el moment tenim la oportunitat de fer pactes, no posarem línies vermelles si tots tenim capacitat de ser constructius. D'entrada, no veteríem a ningú a l'hora de pactar". Ha reiterat que "no som polítics sinó veïns de Berga que busquem el millor per la nostra ciutat. Volem ser el màxim d'oberts. Aquest és l'objectiu".