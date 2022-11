Un centenar de professionals sanitaris, docents i estudiants de Medicina participen aquest divendres a Berga a la II Jornada entre centres sanitaris i universitaris de la Catalunya Central, impulsada per la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) i que aquest any ha estat coorganitzada per Salut Catalunya Central-Hospital de Berga. Es tracta d’una trobada i intercanvi de coneixements i d’experiències, a l’entorn de l’àmbit assistencial, sanitari i investigador i que posa de relleu la importància de la docència. Al llarg de la jornada es programen tres taules de debat amb participants de diversos centres sanitaris d’arreu del país.

Anna Forcada, gerenta de Salut Catalunya Central-Hospital de Berga, ha destacat que l’Hospital de Berga està en "ple procés canvi i transformació a tots nivells: digital, canvis de sistemes, amb una orientació clara a l’àmbit docent, formatiu i acadèmic". I ha reivindicat el paper del territori per fer recerca i docència i contribuir a la formació dels futurs metges. El degà de la Facultat de Medicina, Ramon Pujol, ha fet especial èmfasi en el compromís de “formar bé els professionals, fer recerca i aconseguir que aquesta recerca tingui impacte sobre la salut dels ciutadans”. Marina Geli, directora general Facultat de Medicina UVic-UCC, ha destacat que la Facultat "és un projecte regional, de regió del coneixement, de regió de donar suport als serveis, i tenim una gran responsabilitat social". Alba Oms, delegada de Salut a la Catalunya Central, ha explicat que “tenim molts reptes com a sistema: de desigualtat de salut, de captar i retenir professionals, millor accés al sistema de salut, empoderar les persones perquè preservin la seva salut i garantir el finançament”. I ha demanat la col·laboració de les institucions sanitàries, de les entitats i la ciutadania per fer realitat aquests canvis. Per la seva banda, l’alcalde de Berga, Ivan Sànchez, ha posat en valor el Berguedà, ha convidat els futurs professionals mèdics a traslladar-s’hi i treballar-hi i ha destacat que “com a alcalde i veí de Berga puc dir que estem molt enamorats del nostre Hospital i contents i agraïts dels professionals que formen el seu equip”. També han intervingut en la taula de benvinguda Sara Manjón, gerenta de Consorci Hospitalari de Vic i de la Fundació Hospital de la Santa Creu, i Montse Domènech, directora assistencial de Fundació Althaia. Durant la jornada, també es debat sobre L'aprenentatge integrat de la medicina. Avantatges i inconvenients en què participen Jordi Casademont, Cap de Servei de Medicina Interna i coordinador de la Unitat Docent de Sant Pau (UAB), i Francesc Cardellach, exdegà de la Facultat de Medicina de la UB. La modera Ramon Pujol, degà de la Facultat de Medicina UVic-UCC. La segona taula se centra en el rol dels metges col·laboradors docents a la Facultat de Medicina i hi participen Anna Albó, geriatra de l’Hospital de la Santa Creu de Vic; Joan Armengol, metge d’Atenció Primària ICS Catalunya Central; Maria Viñolas, pediatra del Consorci Hospitalari de Vic; Maria Martínez, estudiant Unitat Docent Territorial Manresa; i Júlia Saperes, estudiant Unitat Docent Territorial Vic. Està moderada per Núria Roger i Jordi Aligué, coordinadors Unitat Docent Territorial Vic i Manresa. Robots versus SARS-COV2 és una altra de les ponències, a càrrec d’Andreu Veà, Fundador i president executiu de Covidwarriors.org . I l’última taula posa èmfasi en Estat actual de l'IRIS-CC (Institut de Recerca i Innovació en Salut i Ciències de la Vida a la Catalunya Central), amb la participació de Joan Comella, director de recerca i innovació de l'Hospital Sant Joan de Déu i Catedràtic de Biologia Cel·lular UAB; Antoni Bayés Genís, cap de servei de Cardiologia de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol i professor titular de Medicina - Cardiologia de la UAB; Irene Roman, professora titular de Medicina de la Facultat de Medicina UVic-UCC; i Noèlia Tellez, professora de la Facultat de Medicina-Investigadora IRIS-CC. Els moderadors són José Jerónimo Navas, director de l'IRIS-CC, i Roberto Elosua, degà electe de la Facultat de Medicina UVic-UCC.