El futur espai d'urgències de l'Hospital de Berga manté la data prevista d'obertura, que és l'estiu del 2023. Les obres d'aquesta zona ja han començat i aquest divendres el conseller de Salut, Manel Balcells, ha visitat el centre de salut per comprovar-ne l'evolució.

"Estem il·lusionats perquè aviat disposarem d’espais i equipaments molt necessaris per l’atenció mèdica de la població", ha dit Balcells durant la visita fent referència a que hi haurà un espai més ampli i els equipaments necessaris per millorar l'atenció de les emergències així com el servei del SEM, que ara compten amb un espai més reduït.

Així, les urgències es traslladaran a la quarta planta de l'edifici nou, en una zona que actualment no s'utilitza, que tindrà accés directe des de la via pública. Ocuparan un espai de 678 metres quadrats i comptaran amb un box de triatge, un box de reanimació, 3 consultes ràpides, 6 ubicacions per atendre pacients i 6 ubicacions per a observació. La zona està plantejada com un espai obert i semicircular amb infermeria al centre, des d'on es donarà cobertura i es tindrà visibilitat de tota l'activitat d'urgències.

La sala d'espera també estarà dividida en diferents zones: una per a pacients pediàtrics, una per a pacients respiratoris i una altra per a pacients sense patologia respiratòria. A les noves urgències també hi haurà despatxos per a l'Atenció Continuada d'Urgències Territorials (ACUT) i la base assistencial del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que garantiran un accés ràpid i directe al vehicle i al mateix servei d'urgències.

Els treballs es duran a terme en dues fases. La primera correspon a la construcció de la base SEM i la reforma de vestidors, i la segona és la pròpia d'Urgències. La inversió d'aquestes obres, finançades pel Servei Català de la Salut, és d'uns 2,4 milions d'euros però la quantitat puja 800.000 euros més per a mobiliari i equipaments. A mes, el conseller ha assegurar que el Departament també ha previst una reserva de mig milió d'euros per possibles modificacions futures.

Sobre el canvi de gestió de l'hospital, Balcells ha explicat que ha sigut positiu ja que "per l'Ajuntament hi va haver un moment que l’Hospital suposava més un problema que no pas un avantatge". En aquest sentit va destacar que el fet que l'ens de salut depengui del Catsalut permet assegurar les inversions, el personal i l'assistència en el marc del conjunt del sistema sanitari de Catalunya.

L'Ajuntament vol tenir els accessos també a l'estiu

Les obres de l'Hospital depenen de la Generalitat però l'Ajuntament de Berga s'ha d'encarregar de la millora dels accessos del centre sanitari. En aquest sentit l'alcalde de Berga, Ivan Sánchez, ha assegurat que "el nostre compromís és ferm. Els accessos han d’estar en el moment que finalitzin les obres". Tot i això ha explicat que encara s'han d'adjudicar i que s'ha de fer un estudi sobre quines necessitats té el SEM per saber si s'haurà d'actuar en el talús que hi ha a la zona o no. Si fos així, el cost de l'actuació seria més alt.

En tot cas Sánchez ha dit que ja ha demanat al Consell d'Alcaldes que contribueixin amb aquesta actuació tenint en compte que l'Hospital de Berga dona servei a tota la comarca.