La berguedana Aramís Fuster es converteix en una màquina de crear mems en menys 24 hores

Aramís Fuster va començar l'aventura a Gran Hermano Vip aquest dijous a la nit com un autèntic huracà. La bruixa va tardar escassos minuts a omplir les xarxes socials de comentaris i mems sobre la seva demostració que no porta roba interior.



Sense arribar a l'extrem del primer dia, aquest divendres la berguedana ha continuat sent objecte de bromes a Twitter. Aquests són alguns dels múltiples mems que Aramís Fuster ha originat en menys de 24 hores:





Ya no sé quién es más vintage, Aramís Fuster o la gallina Caponatta. #ghvip6 pic.twitter.com/SF5vOlYrEQ „ Dartaplan ?? (@Dartaplan) 13 de setembre de 2018