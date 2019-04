L'emotiu vídeo amb el qual un jove busca feina pel seu pare

El vídeo creat per Jordi Pascual Xaló, un jove de 26 anys, per aconseguir treball per al seu pare, de 59 anys i en atur des de 2010, i denunciar també la precarietat laboral, s'ha convertit en viral.

Amb el lema #Contrataamipadre, el vídeo mostra una persona jove que s'aixeca, prepara el seu currículum i el criden per una entrevista de treball. Quan l'entrevistador li pregunta com és possible que amb la seva preparació no tingui feina, apareix la imatge real del pare, un home gran, que respon: "Perquè tinc 59 anys".

La iniciativa va començar dimarts passat, 2 d'abril, quan el jove va pujar a Youtube el vídeo sota el títol "Que no te engañen. Esta es la realidad del empleo en España", que en pocs dies ha aconseguit unes 8.000 visualitzacions i innombrables comentaris a Twitter i altres xarxes socials.

"Que no es jutgi l'edat, per favor, que es premiï el coneixement i també l'edat, que és maduresa", ha demanat aquest matí el jove en declaracions a Efe. "No li donen l'oportunitat i l'excusa, o no la diuen, o és que no busquen un perfil tan gran. Té 59 anys, no és un pensionista", denuncia el seu fill, que assegura que això el va animar a fer el vídeo .

Jordi Pascual pare, que té tres llicenciatures universitàries i dos títols de màster, sempre ha treballat en l'àmbit empresarial, sent director financer d'una empresa pime quan el van fer fora fa nou anys en plena crisi econòmica. "Amb l'experiència que ha tingut aquests anys, treballant en llocs directius, i que no trobi feina, no m'entra al cap", es queixa el jove. Ara es troba "fulminat moralment pel desgast d'anar a entrevistes i que li diguin que 'no'. Pensa que té una edat que ja ningú el vol".

Per la seva banda, el pare declara sentir-se "desmotivat", ja que s'ha passat anys encadenant entrevistes de treball en les que "quan veus que el més gran de tots ets tu, ja saps quin serà el resultat", creant una sensació d'"inseguretat brutal", de "cansament" i "decepció". "He anat a baix i he tocat fons. Al final, ja t'és igual fer una cosa o una altra".

Davant la proposta del seu primogènit de crear una campanya per Internet per aconseguir-li feina, Pascual va ser dur i escèptic: "tu estàs per somiar el teu, no vulguis entrar en el meu somni, que és un malson", va sentenciar.

No obstant això, dos dies després es mostra agraït al seu fill per l'èxit de la campanya, que ha aconseguit milers de reproduccions i mencions a les xarxes socials. "En el moment en que dius ja no puc, després dius sí que he de poder. Ara he de tornar-li el favor al meu fill i dir-li que estava equivocat, que al final això ha sortit bé", diu.