Aconsegueix el rècord Guinness per tenir més de 20.000 videojocs

Cada vegada són més els qui s'aficionen al món dels videojocs. Moltes persones els associen als més joves, però no és així. Els menors d'entre 10 i 14 anys són els que més temps dediquen a jugar, però des del 2017, s'ha produït un augment en la franja de 35 a 44 anys.

La indústria del videojoc està interessada a treure al mercat diferents temàtiques perquè qualsevol persona pugui trobar el seu títol perfecte: acció, arcade, d'esport, simuladors o musicals. Però l'afició per les videoconsoles és tal que fins i tot hi ha qui se'n fa col·leccionista. Aquest és el cas d'Antonio Monteiro, un home de Texas que va començar la seva col·lecció amb tan sols 12 anys.

Monteiro ha aconseguit el rècord Guinness per tenir la major col·lecció de videojocs del món: en té emmagatzemats 20.139 a casa seva. Per saber quants en posseeix, tarda uns 8 dies en explicar-los.

Amb més de 20.000 jocs, Monteiro pot presumir de comptar amb la col·lecció completa de molts videojocs llançats als Estats Units per a diferents consoles, com les PlayStation 2 i 3, Xbox i Xbox 360, Wii; i llançaments minoristes d'Atari Lynx, Sega Dreamcast, Game Boy o NES, entre d'altres. Dins la seva col·lecció també hi ha jocs de TurboGrafx, Dreamcast japonesos o SEGA PICO.

Amb un ventall de jocs tan ampli sembla complicat triar a quin de tots ells jugar. Amb les seves més de 100 consoles assegura que té una llista per decidir i l'actualitza "en funció de noves adquisicions o llançaments" que li interessen. La col·lecció no para de créixer.

Segons relata aquest nord-americà, un dels primers videojocs que va tenir a les mans va ser un clàssic de les màquines recreatives, Golden Axe, en el seu cas per a Genesis de Sega. A més, afirma que aquesta consola va ser la que el va dur a aficionar-se als videojocs.

Un dels problemes que tenien els jocs d'aquesta de Genesis és que hi havia moltes limitacions per poder guardar i reprendre una partida. Després de passar-se sencer el seu primer joc el va envair "una sensació d'èxit, satisfacció i felicitat". A més, li va provocar un sentiment de "vincle amb els jocs" que el va dur a voler col·leccionar-los.

No té dubtes en citar Castlevania IV com el seu videojoc favorit perquè el considera "una obra mestra".