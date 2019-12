El Nadal arriba en banyador a Budapest

En lloc d'embolicar regals a les seves cases mentre s'acosta el Nadal, un grup de més de 80 hongaresos s'han atrevit a combatre les baixes temperatures, participant amb banyadors vermells, en la cursa anual "Naked Santa Run" a Budapest.

El grup ha recorregut el centre de la capital d'Hongria animant als habitants i als turistes amb càntics nadalencs i parant-se, en algun cas, per a ballar. En aquesta singular prova atlètica que se celebra cada any, els corredors recullen donatius per a diferents organitzacions sense ànim de lucre.