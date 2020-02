Astèrix i Obèlix ja es van enfrontar al coronavirus fa tres anys

Aquells qui fullegin un exemplar de la penúltima aventura d'Astèrix i Obèlix, "Astèrix a Itàlia", s'enduran una sorpresa: els dos gals van lluitar fa més de 2.000 anys contra un personatge amb un nom que, curiosament, avui és en boca de tothom: Coronavirus. Una coincidència premonitòria que no ha passat per alt a les xarxes socials i que, a més, té lloc a un dels països més afectats per la malaltia.

Si fins ara eren els Simpson els reis de les premonicions -van preveure la victòria de Donald Trump a les eleccions dels Estats Units i el final de "Juego de Tronos"-, en aquesta ocasió és l'obra creada pel dibuixant i guionista francès Jean-Yves Ferri l'any 2017 qui s'anticipa al futur.

A "Astérix en Itàlia", els dos protagonistes s'enfronten en una cursa de quadrigues per tot Itàlia a Coronavirus, un personatge emmascarat que, tot i estar a punt de guanyar, acabat patint un accident a pocs metres de l'arribada. El malvat resulta ser l'emperador romà Juli Cèsar.

Jean-Yves Ferri va explicar l'any 2017 en una entrevista a El Periódico que en aquesta ocasió Cèsar no era tan dolent com sempre, segons es miri: «Li hem donat una dimensió política, és un demagog. Es queda amb la glòria i els aplaudiments tot i que no és ell qui ha guanyat. Això ho saben fer perfectament els polítics». De fet, la carrera és fruit de la corrupció dins del Senat romà, una cortina de fum per tapar una desviació per sufragar orgies dels fons destinat a arreglar les vies romanes, plenes de sots. «Ho vaig escriure quan aquí hi va haver el cas Fillon, ara ja una cosa oblidada», afirmava fa tres anys Ferri.