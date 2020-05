Un alcalde peruà simula la seva mort en un taüt mentre infringia el confinament

Jaime Rolando Urbina Torres, alcalde del districte peruà de Tantará, a la regió d'Huancavelica, va ser detingut dilluns a la nit per la Policia Nacional del Perú per violar la quarantena per la pandèmia de Covid-19. El batlle estava consumint alcohol amb altres persones quan va escoltar l'arribada dels agents, informa Infobae, i ràpidament es va amagar dins d'un taüt sense tapa perquè els policies creguessin que era una persona morta per Covid-19. Els seus acompanyants van fer el mateix amb altres calaixos que es trobaven al lloc. Tots van ser traslladats a la comissaria local.

La població de Tantará ja havia qüestionat les actituds de l'alcalde. El 9 de maig va ser obligat a assistir a una reunió comunal a la plaça de Armas perquè els veïns li reclamaven responsabilitat per fer front a la pandèmia. Allà el van acusar d'haver estat només vuit dies a Tantará en 54 dies que portava la quarantena. Ell va assegurar que que no va estar absent tant temps i que només sortia de la localitat per fer gestions.

Els habitants de la localitat també el van instar a prendre mesures per mitigar l'impacte del coronavirus:, crear un comando Covid-19 per evitar la transmissió del virus i habilitar un alberg per als infectats.