El comentari vergonyós i viral d'un manifestant a 'Cuatro al día': «Visca Hitler!»

Després que el Govern decretés l'estat d'alarma per tal de frenar la segona onada del coronavirus a la Comunitat de Madrid, desenes de persones es van concentrar aquest divendres 9 d'octubre en el barri de Salamanca. Per a informar de la situació, 'Cuatro al día' va enviar un equip a la zona i l'única cosa que es van trobar va ser hostilitat cap a ells.



Mentre un reporter connectava amb el plató del programa, un manifestant es va dirigir al micro i va deixar un vergonyós moment que s'ha fet viral a les xarxes socials. "Puto demòcrata de merda! Visca Hitler!", cridava completament exaltat.



Davant aquestes paraules, el reporter de Cuatro va assegurar que aquesta persona ha d'estar "inestable mentalment" per a fer aquest tipus de comentaris. "Com a mínim", va intervenir Joaquín Prat des del plató.



I és que aquest moment ha estat molt criticat a les xarxes socials i polítics com Íñigo Errejón o Pablo Echenique s'han mostrat molt molestos a Twitter.





En la manifestación del barrio de Salamanca contra el gobierno de coalición, un cayetano desquiciado grita al reportero de @cuatroaldia "¡Puto demócrata de mierda! ¡Viva Hitler!"



Y no, no es una anécdota. La asistencia de neonazis a las manifestaciones cayetanas es habitual. pic.twitter.com/GvoEXWmS08 — Pablo Echenique (@pnique) October 9, 2020

¿Alguien sabe por qué la policía carga indiscriminadamente contra los manifestantes en Vallecas y a los cayetanos cacerolos que gritan "Viva Hitler" nadie les toca un pelo? pic.twitter.com/ssFfbCJGdz — Javier Giner (@j_giner) October 9, 2020